Comandada por arquitetos, imobiliária de Porto Alegre projeta possibilidades do imóvel antes da venda

Buscando auxiliar todos aqueles que sonham com a casa própria, o empreendedor Maximiliano Girardi de Carvalho, 29 anos, criou uma imobiliária diferente dos modelos já oferecidos pelo mercado. A estratégia da Planta Imobiliária, segundo o idealizador e CEO do negócio, é contar com arquitetos dentro da operação diária da empresa. “Por que esperar para conversar com um arquiteto apenas após a compra de um imóvel? Aqui, esses profissionais fazem parte da cadeia de compra e venda, facilitando o entendimento para clientes interessados em comprar ou vender algum imóvel”, declara Carvalho.

De acordo com o empreendedor, atualmente, muitos imóveis bons não recebem a liquidez esperada no mercado. “São bem localizados, com bom tamanho, grandes possibilidades de reforma e boa estrutura, mas acabam sendo julgados como não tão interessantes”, afirma. Nesta perspectiva, a Planta surgiu como uma alternativa para esses espaços. “Buscamos entender o porquê dessa desvalorização, e, a partir daí, tentamos transmitir o real valor desses imóveis para os clientes e para o mercado imobiliário”, afirma.

O negócio atua com dois modelos de trabalho: exclusivo e não exclusivo. Em ambos os casos, é realizada uma conversa entre o cliente e o arquiteto, onde são avaliadas as necessidades e possibilidades de reforma do imóvel em questão, estimando o custo total para as melhorias. “A diferença é que, no plano exclusivo, os arquitetos fazem projetos com a planta baixa atual e com outras alternativas, utilizando imagens 3D e mostrando como ficaria esse espaço reformado”, explica, pontuando que no modelo não exclusivo é feita a parte da estimativa, mas sem o projeto e planta 3D. Após esse processo, o projeto é anunciado para venda na Planta e em imobiliárias parceiras.

“ Além de ajudar os compradores a visualizarem as possibilidades dos imóveis com maior facilidade, também queremos trazer mais transparência para essa comercialização ”, garante o CEO.

Um dos grandes benefícios do negócio, segundo Carvalho, é a economia de tempo para todos os envolvidos no processo. “As pessoas têm conseguido notar o potencial de imóveis até de forma online, sem ter que visitar os apartamentos. E também não existe aquela quebra de expectativa, pois, quando vão até o local, já estão muito mais prontas e confiantes que aquele é o lugar certo para atender às suas necessidades”, expõe.

Com o sonho de se tornar referência no segmento de compra e venda de imóveis, Maximiliano conta com quatro sócios e parceiros no negócio: Rodrigo Leães, arquiteto e CMO da empresa, Juliano Rodrigues, arquiteto e CTO, Fernanda Moreira, arquiteta e COO, e Pedro Rigon, advogado e diretor jurídico.

Independentemente de qual seja o modelo de venda, a taxa de comissão cobrada ao final é sempre de 6%, sem exigir que o proprietário ou comprador desembolse mais dinheiro pelo serviço.