Vagas e Eventos

Profissionais que desejam trabalhar no mercado da inovação podem concorrer às novas oportunidades abertas pela aceleradora de startups Ventiur . São mais de 20 vagas, a maior parte para trabalho remoto e com contratação por CLT. Os salários variam de R$ 2 mil a R$ 6 mil. Além da remuneração fixa, todo o time recebe remuneração variável trimestral e participação nos resultados da empresa. Mais informações no site ventiur.net/trabalhe-conosco .

A BiUP Educação , escola de educação empreendedora, está promovendo um curso online de vendas para todos que desejam desenvolver suas competências comerciais. O treinamento tem duração de duas semanas consecutivas e acontece a cada 15 dias, com aulas teóricas ao vivo e online, que ocorrem diariamente pela manhã. Interessados podem realizar sua inscrição pelo endereço bit.ly/3u7zUAD .

Com o objetivo entender de que forma pessoas e empresas vem se comunicando atualmente, a Meta Conversations está organizando a sua 1ª Conferência Virtual. A conversa ocorre no dia 19 de maio, às 10h, e pretende trazer executivos da empresa para falarem sobre as últimas novidades e atualizações em seus serviços de mensagens, incluindo WhatsApp, Messenger e Instagram Direct. O evento é gratuito, e mais informações podem ser acessadas pelo site bit.ly/3u7So3C .