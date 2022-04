Carvão que não suja as mãos é lançado por marca de Pareci Novo

O desejo de empreender sempre esteve presente na vida de Wilian Biolo, 30 anos, mas foi somente em 2019, quando participou do evento Startup Weekend, que finalmente deu início ao seu sonho. “Cheguei lá com a ideia pronta para lançar uma marca de roupas sustentáveis, já tinha planejado tudo, mas pediram que a gente guardasse nossos projetos e pensássemos em algo novo, que atendesse a dor de um possível cliente, e foi aí que surgiu a Brazah”, relembra o dono e proprietário da marca de carvão que não suja as mãos.

“Quando nos questionaram sobre nossas dores, um colega comentou que tinha muita dificuldade de fazer um churrasco rápido, e como eu sou de uma família que possui churrascaria, já gostei e me juntei”, conta Wilian. Pensando em um acessório que facilitasse o processo, o grupo chegou na ideia de criar um carvão que já viesse com um acendedor próprio, poupando todo o tempo na frente da churrasqueira tentando fazer com que o carvão pegasse fogo . A equipe ganhou o segundo lugar no evento com o protótipo que fizeram.

Apesar de o produto ter sido idealizado por mais pessoas, Wilian foi o único a insistir no sonho, e não desistiu quando as coisas ficaram difíceis. “Não foi fácil criar o produto e colocar ele no mercado. Foi difícil desenvolver esse sistema de forma eficiente. Tive dificuldade para encontrar parceiros também, muitas empresas grandes do ramo fecharam a porta na minha cara”, lembra o empreendedor, que garante que, atualmente, só faz negócio com fornecedores que acreditaram no projeto desde o início.

A novidade foi lançada em 17 de junho de 2021, e vem cativando o mercado desde então. “Em agosto, lançamos um vídeo explicando como o carvão funciona, e foi um sucesso, viralizou no País todo. Grandes perfis no Instagram, de inovação e até de churrasco, repostaram o vídeo. Recebemos mais de 6 mil mensagens no Whats em dois dias, foi aí que eu de fato notei que o produto tinha um grande potencial”, admite.

Todas as matérias-primas envolvidas no processo de criação são selecionados com muito cuidado para que o carvão opere como planejado. “A embalagem é de papel kraft natural, a tinta a base d’água, a cola do fundo também tem base vegetal e o acendedor é de parafina biodegradável. Temos toda essa preocupação para que o cliente possa queimar o produto todo sem deixar químicos, resquícios ou gosto ruim na comida”, explica.

Já o que faz o produto não sujar as mãos, de acordo com Wilian, é que o carvão está envolto em duas embalagens. Logo, não se tem contato direto com o produto. “Não é que evite fazer muita sujeira, não faz sujeira nenhuma”, garante o empreendedor. O churrasqueiro coloca toda embalagem no fogo e simplesmente acende o local indicado.

O sonho segue sendo espalhar o produto pelo País, o que não vem sendo um grande desafio. “Além do Rio Grande do Sul, atendemos Mato Grosso e São Paulo, e estamos negociando com grandes redes de Santa Catarina e do Paraná”, expõe Wilian, que hoje já conta com uma equipe e um pavilhão de 750m², onde o produto é produzido, em Pareci Novo. “Até poucos meses era uma empresa de uma pessoa só, então está crescendo muito e muito rápido. To contratando pessoal e descobrindo tudo isso enquanto acontece, porque tá sendo um estouro”, completa. Informações sobre vendas pelo site www.brazah.com.br ou pelo Whats (51) 99823-8973.