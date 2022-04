TikTok X Instagram: qual a melhor rede para quem empreende?

Challenges, trends, reels, stories, dancinhas, engajamento. Essas palavras estão longe de estar no radar somente de quem é especialista em marketing digital. Hoje, acompanhar as transformações das redes sociais e os movimentos que surgem a partir delas é fundamental para negócios de diferentes tamanhos, estruturas e segmentos. O desafio é entender como marcas podem usar essas ferramentas como aliadas, construindo relevância com seu público. Instagram e TikTok, dia a dia, acirram a corrida na disputa pela preferência dos usuários, incrementando seus recursos e possibilidades. Mas como quem empreende pode escolher o melhor caminho? Para responder esse questionamento, ouvimos duas mulheres que estão à frente das marcas no Brasil durante a Gramado Summit, evento de inovação que aconteceu na última semana na serra gaúcha e reuniu, a cada dia, cerca de 6 mil pessoas. Kim Farrel, diretora de marketing do TikTok para América Latina e Estados Unidos, e Louise Peres, gerente de parcerias estratégicas da Meta no Brasil, indicam os principais diferencias das plataformas e compartilham dicas de como negócios podem explorar as potencialidades das redes.

o lugar com alcance orgânico

Kim Farrell, diretora de marketing do TikTok na América Latina e Estados Unidos: "o que as pessoas mais precisam é de senso de pertencimento". Foto: CASSIO BREZOLLA/Gramado Summit/Divulgação/JC Kim Farrel é diretora de marketing do TikTok na América Latina e Estados Unidos. Foto: Cássio Brezolla/Gramado Summit/Divulgação/JC

Para Kim Farrell, diretora de marketing do TikTok para América Latina e Estados Unidos, vive-se a era da participação. Depois de um estágio inicial em que a internet oferecia conteúdo de forma passiva através dos portais e da chegada das redes sociais, o momento, agora, é o da cocriação. Para a norte-americana baseada em São Paulo, hoje tudo é um remix. "No começo das redes sociais, as pessoas achavam ruim você copiar outra pessoa. Agora virou legal colaborar, cocriar, trocar e misturar. Você pode costurar, fazer dueto, pegar um som, um efeito e criar uma coisa nova, tudo dentro de um mesmo app. É tudo sobre remix", acredita.

Kim é assertiva ao afirmar que o TikTok é a melhor rede para quem empreende, principalmente à frente de pequenos negócios. O motivo é o alto alcance orgânico e as possibilidades oferecidas pela rede social. "Não tem uma plataforma melhor para o pequeno negócio que o TikTok, por causa do alcance orgânico e pelo fato de não precisar mais nada que o próprio TikTok para fazer parte, para vender seu produto, explicar o que é sua marca. As tendências estão acontecendo lá, as ferramentas do próprio app, de filtro e edição, facilitam muito essa criação de conteúdo. E assim você consegue testar, achar novas audiências", pontua.

A tendência dos vídeos curtos potencializada pela rede social chinesa foi exportada para outras marcas, como o reels do Instagram e o shorts no YouTube. Kim acredita que, mesmo nesse cenário, o TikTok segue tendo diferenciais interessantes para quem usa a rede como um aliado do seu negócio. "Mais que funcionalidades, é o sentimento, a comunidade, a autenticidade, a liberdade que as pessoas têm no TikTok. Você pode ter uma funcionalidade em outro lugar que é parecida, que pode parecer igual, mas não dá para você ter a mesma comunidade, esse mesmo epicentro de criatividade e troca que o TikTok tem", ressalta.

Para quem ainda tem preconceito com a rede achando que se resume a dancinhas, Kim responde dizendo que a tendência, de forma alguma, deve ser encarada de maneira negativa, e destaca que há espaço para diversos conteúdos. "Existe dança no TikTok e não acho isso ruim. Descobrimos um lado mais leve das pessoas, que tem muita gente querendo dançar, se divertir, se expressar e se conectar. Mas hoje o TikTok é tudo. É conteúdo de esporte, de música, de finanças, de DIY, de moda", enumera.

A rede, que não para de ganhar novos adeptos no mundo todo e tem no Brasil um de seus maiores mercados, não é só para jovens, garante a diretora de marketing. Para ela, é natural que, no início de qualquer movimento tecnológico, os jovens sejam mais receptivos, mas esse já não é mais o cenário do TikTok. "Não poderia ser mais errado pensar que o TikTok é sobre os jovens e sobre a geração Z. É para todo mundo. Tem muitos criadores de conteúdo mais experientes, criando suas marcas, seus nichos, seus negócios. É uma comunidade realmente diversa, inclusiva", afirma Kim, ressaltando a capacidade da plataforma de criar um vínculo com seus usuários. "O que as pessoas mais precisam hoje é senso de pertencimento, um lugar para se inspirar, para testar novas habilidades, e acho que o TikTok deu esse espaço para as pessoas, especialmente pela democratização do alcance. Marcas que conseguem fazer isso são marcas que empoderam pessoas a terem a melhor vida que elas querem. O Google fez isso juntando todas as informações e organizando para as pessoas, a Nike faz isso empoderando todo mundo a ser o atleta que está dentro de si. Marcas que empoderam as pessoas a serem elas mesmas, suas melhores versões, são as que geram esse sentimento", acredita.

o app com diversos recursos

Louise Peres, gerente de parcerias estratégicas da Meta no Brasil, enxerga um paralelo entre creators e pequenos negócios, pois fazem tudo sozinhos. Foto: Cássio Brezolla/Gramado Summit/Divulgação/JC

"Todo business tem o que aprender com os creators, porque eles conseguiram, de forma muito efetiva, criar uma maneira de se comunicar de forma muito genuína, autêntica e direta com o público. Qualquer marca tem muito a aprender com o que eles têm feito", garante Louise Peres, gerente de parcerias estratégicas do grupo Meta no Brasil, do qual o Instagram faz parte.

Durante a sua palestra na Gramado Summit, Louise apontou que uma pesquisa interna feita pelo grupo que também comanda o Facebook revelou que 63% dos homens de 18 a 34 anos confiam mais na opinião de um influenciador sobre uma marca do que naquilo que a marca fala sobre ela mesma. O dado é importante para pensar que tipo de conteúdo as pessoas gostam de consumir dentro de uma plataforma e como uma marca pode, com as devidas diferenças, aproximar-se do modelo de comunicação proposto pelos criadores. "Se antigamente você precisava ser uma empresa, uma marca com grandes budgets para ter atenção, ter a voz ouvida pela sociedade, hoje essa lógica não é mais a mesma. Você não precisa ser grande, basta ter uma voz única, eloquente. Os criadores fazem isso com a gente diariamente. Paramos para prestar atenção no que uma pessoa está dizendo, isso é mágico", pontua Louise, destacando que as ferramentas são acessíveis mesmo para quem não tem muitos recursos para isso. "Tem um paralelo entre os empreendedores que são pequenos empresários e os criadores de conteúdo. A carreira de quem cria conteúdo na internet é muito solo também. Eles começam fazendo tudo. É quem captura imagem, quem edita, quem roteiriza", compara.

Para conseguir criar mesmo estando imerso na rotina do negócio, a dica de Louise é, justamente, buscar inspiração em quem cria conteúdo e replicar o que for pertinente. "Preste atenção no que você acha de interessante nos criadores que você acompanha, veja o que eles fazem de diferente, como você pode replicar e aplicar esse raciocínio, essas narrativas na sua marca. Tudo isso não precisa de muito recurso. É um exercício de observação e de acompanhar quem está fazendo isso bem", afirma a gerente de parcerias estratégicas. "A internet é o melhor lugar do mundo para fazer a tentativa e o erro. Uma hora alguma coisa vai funcionar e você pode continuar repetindo", complementa.

Saber explorar as diferentes superfícies, como ela define, do Instagram também é fundamental. Entender qual tipo de conteúdo é adequado para cada espaço pode ser o segredo para conquistar o tão sonhado engajamento. "O feed é o espaço de destaques, daquilo que vai ficar eternizado no seu perfil. Os stories servem para mostrar os bastidores do seu dia a dia, é um espaço de conexão. Já o vídeo do Instagram é um espaço para uma narrativa mais longa, onde a pessoa vai intencionalmente parar e assistir o que você publicou. A live proporciona outro tipo de interação com a sua audiência, é o mais próximo de te encontrar no meio da rua", exemplifica Louise, destacando o reels, dedicado aos vídeos curtos, como a maior aposta da plataforma. "O reels é lugar de entretenimento e tendências, onde você pode mostrar a sua criatividade e cativar uma audiência. Pensando na maneira como a gente consome conteúdo hoje, o reels é o lugar onde o engajamento mais cresce", afirma.

Além de usar as ferramentas da plataforma, Louise acredita que os bons resultados de uma marca no Instagram estão ligados à veracidade que é transmitida. "O segredo de uma marca bem sucedida no Instagram ou fora dele é se entender muito bem, conhecer a sua essência, saber qual o seu propósito e por que você existe. Uma vez tendo definido isso, é uma questão de alinhar estratégias e colocar em prática."