Os eventos estão voltando

Eles estão voltando com tudo. Há alguns meses, parecia que nunca mais veríamos milhares de pessoas no mesmo lugar, mas a agenda de eventos está retornando sim.

As páginas 4, 5 e 7 deste caderno, por exemplo, foram produzidas a partir da nossa participação na Gramado Summit, na serra gaúcha. Como é bom poder ver pessoas que há tempos só interagíamos de forma online.

Já virou clichê dizer isso, mas nada substitui o presencial, não é mesmo? As trocas, as conversas, o happy hour depois. Tudo isso agrega, informa, gera aprendizado.

Falando em evento, outro importantíssimo para o Rio Grande do Sul se aproxima. O Marcas de Quem Decide, levantamento produzido pelo Jornal do Comércio e pela Qualidata, ocorre neste mês. Ainda será fechado apenas para os vencedores, devido aos cuidados sanitários. Sugiro, no entanto, ficar de olho nas redes do JC para acessar os dados da pesquisa.

Trata-se de um estudo que indica as marcas preferidas e lembradas pelos gaúchos. Baita oportunidade para analisar quem está fazendo a coisa certa nessa imensidão de conteúdo.

Seguimos! Evoluindo sempre. #boaleitura