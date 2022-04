Lavanderia de autoatendimento com estações de trabalho para clientes abre em Porto Alegre

Comum nos filmes gravados nos Estados Unidos, uma lavanderia self-service, onde os clientes mesmo lavam suas roupas, abriu na Avenida do Forte, nº 394, bairro Cristo Redentor, Zona Norte de Porto Alegre. A empreendedora por trás do negócio é Maria Denise Flesch, 60 anos, que investiu na franquia Lavateria Fast. “ Queremos atender o trabalhador, a pessoa que mora sozinha, a mãe solteira que tem filhos e mora em um apartamento pequeno. É a área de serviço que você não tem na sua casa ”, garante.

A franquia cruzou com a vida de Denise por acaso, já que nunca havia cogitado empreender na área. “Passei sete dias no Nordeste e fiz um passeio no Vale do Pati, precisava lavar minhas roupas depois, mas o hotel cobrava uma fortuna e ainda era por cada peça. Fui pro Google pesquisar por uma lavanderia rápida, porque iria viajar no outro dia, cheguei lá e me espantei porque não tinha ninguém para atender, mas logo entendi como funcionava e achei muito legal. Depois de 1h15min, saí com as minhas roupas prontinhas, o preço também era muito bom. Na hora, pensei que Porto Alegre precisava de algo assim”, conta.

Ao entrar em contato com a rede, o interesse só aumentou. “Gostei muito do propósito deles, e o retorno para os franqueados é bem significativo", afirma. O espaço foi inaugurado no dia 19 de março, e conta com ar-condicionado, wi-fi grátis e mesas para quem quiser trabalhar enquanto espera. “Tudo o que couber no nosso cesto sai por R$ 14,95, incluindo todos os produtos como sabão, amaciante e tira manchas”, explica.

Segundo a empreendedora, a recepção do público tem sido muito boa, pois era algo que a região carecia. “Há muitos apartamentos por aqui com zero área de serviço, espaços pequenos, estudantes que precisam disso. Inclusive, temos uma cliente, uma senhora de uns 73 anos, moradora do prédio onde a Lavateria está instalada, que, quando viu que era autoatendimento, falou que não poderia usar, não conseguia enxergar direito e etc, mas umas semanas depois ela já estava lá, ensinando outras pessoas como funcionava, até brincou comigo que iria ficar por lá para me ajudar”, lembra Denise, entre risos.

Assim que conseguir repor o seu investimento, a empreendedora garante que vai abrir outra franquia, mas dessa vez em outra cidade. “É uma dinâmica muito boa, proporciona qualidade de vida tanto para os clientes quanto para os franqueados”, garante.