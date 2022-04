Influenciador de churrasco aposta na autoridade das redes para abrir espaço físico

Um movimento comum nos últimos dois anos foi o de negócios físicos apostarem no universo digital e migrarem seus produtos e serviços para lá. Mas há quem tenha usado a autoridade conquistada nas redes sociais para, justamente, fazer o caminho contrário. Luciano Medeiros, que há cerca de oito anos está à frente do O Luxo do Gaúcho (@oluxodogaucho), ao lado de Jaqueline Pegoraro, que toca o projeto Eu Tenho Visto (@eutenhovisto), abriram a Casa do O Luxo do Gaúcho, espaço dedicado ao preparo de itens na brasa, como hambúrgueres e cortes de carne na parrilla.

Antes de abrir a operação há um ano, o casal fez um teste trabalhando apenas por delivery, modalidade iniciada no início da pandemia . Luciano conta que o core business do O Luxo do Gaúcho eram os cursos, que tinham como principal público pessoas que desejavam aprender a fazer churrasco em eventos, e os próprios eventos comandados por ele. Com as restrições, as duas frentes perderam força. Então, a dupla apostou em uma operação de delivery a partir do escritório que possuem na avenida Ipiranga. "Foi a maneira que vi para continuar em evidência. Os restaurantes estavam fechados, os eventos não iam rolar mais. Começamos do nosso escritório a fazer o delivery. Criamos um cardápio com hambúrgueres e sanduíches", lembra Luciano.

Com o crescimento da demanda, eles perceberam que a estrutura não era adequada para esse tipo de operação, já que o preparo dos itens era feito no oitavo andar de um prédio, o que dificultava a logística de entrega. Assim, a dupla apostou em um novo ponto, no bairro Bom Fim, onde ficaram por dois meses, até chegar no endereço atual, no bairro Mont'Serrat. Completando um ano de funcionamento em abril, Luciano faz um balanço da receptividade do público ao negócio. "Já tivemos muito bons momentos, tivemos algumas baixas também. Tem muita incerteza rolando ainda, mas o pessoal está se animando mais. E ali estamos criando uma clientela do bairro, que está começando a descobrir e está legal. E estamos em um espaço compartilhado, então agora estamos programando, junto dos nossos vizinhos, uma série de melhorias para tornar mais atraente", conta o churrasqueiro.

Com mais de 47 mil seguidores no Instagram, ele revela que processo de levar o público do digital para um espaço físico é desafiador. Segundo Luciano, cerca de 80% do seu público não é de Porto Alegre. "Tem muito seguidor de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Interior. Então levar as pessoas para o físico não é tão fácil. Mas, ao mesmo tempo, toda semana aparece alguém de fora, que teve a oportunidade de vir a Porto Alegre, e vai lá porque acompanha nas redes", conta Luciano, que já recebeu um seguidor da Islândia que queria provar o seu churrasco. "Muita gente dizia que queria experimentar o churrasco do O Luxo do Gaúcho, mas não tinha oportunidade", conta.

Com foco nas carnes, os destaques do cardápio são os hambúrgueres e os cortes preparados na parrilla, além de opções vegetarianas. "Tem também o choripan e criamos um outro sanduíche, chamado Cheio, com bife de vazio e queijo provolone", destaca Luciano, ressaltando que o diferencial do espaço está na escolha dos cortes. "O nosso público é A, temos um ticket médio alto, porque sempre trabalhamos com carne certificada, e somos conhecidos por isso. O nosso hambúrguer foi sempre focado na carne", afirma. Outra aposta para o espaço físico foi a produção de itens, como camisetas, bonés, cuias e tábuas de churrasco, que levam a marca, além da mascote Luxa, cachorrinha adotada por eles que recebe a clientela. "É muito legal ter o teu espaço, ver as pessoas frequentarem, ser reconhecido por esse trabalho", avalia.