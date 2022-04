Lista: 10 opções de ovos de Páscoa diferentes em Porto Alegre

Ovos de chocolate, coelhinhos e cestas cheias de doces representam a Páscoa, que será comemorada, neste ano, no dia 17 de abril. A data, de histórico religioso, é celebrada pela maioria das pessoas independentemente de sua crença. Em Porto Alegre, confeitarias apostaram em sabores inusitados para a data. Empada, crème brûlée, bem-casado e veganos estão entre as opções de ovos produzidos na Capital. Confira abaixo a lista:

Crème brûlée

Este é o sabor de Crème brûlée. Foto: ROCAMBOLOATELIER/REPRODUÇÃO/JC

A Rocambolo Atelier não ficou de fora e preparou um cardápio especial de Páscoa. O catálogo contém mimos doces, como alfajores, trufas e brownies, e os ovos de colher e trufados. Entre os destaques, estão os sabores c rème brûlée, frutas vermelhas com pistache e chocolate com pimenta . Há também opções de ovos sem açúcar e veganos. As encomendas serão aceitas até o dia 9 de abril. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (51) 98524-4789.

Ovo bentô

Encomendas podem ser feitas pelo Instagram @thesunbrownie. Foto: annieateliededoces/divulgação/jc

Na onda da tendência dos bentô cakes, a Sunbrownie decidiu inovar e criar o ovo de colher bentô. O ovo é personalizado com alguma frase da sua preferência ou é possível escolher algum dos modelos sugeridos no Instagram (@thesunbrownie). Além da novidade, a marca aposta no ovo de colher Kinder e o Laka Oreo. As entregas podem ser feitas a domicílio e os pedidos sob encomenda pelo Instagram.

Mãozinhas na massa

Os pedidos estão sendo aceitos até o dia 9 de abril . Foto: SEMENTINHA/REPRODUÇÃO/JC

kit confeiteiro, pensado para que as crianças possam se divertir montando seus ovos recheados . Os valores variam de R$ 13,80 a R$ 65,80. Pedidos estão sendo aceitos até o dia 9 de abril e as entregas serão feitas até o dia 14 de abril. Para encomendar, é necessário entrar em contato pelo WhatsApp (51) 99544-7890. Sementinha , marca de lanches ultracongelados, preparou um catálogo especial de Páscoa. Dentre os doces, estão os biscoitinhos de coelhinhos, amanteigados, macarons e a novidade:. Os valores variam de R$ 13,80 a R$ 65,80. Pedidos estão sendo aceitos até o dia 9 de abril e as entregas serão feitas até o dia 14 de abril. Para encomendar, é necessário entrar em contato pelo WhatsApp (51) 99544-7890.

Bem-casado

O ovo bem casado está no valor de R$ 89,90. Foto: JULYPIRESCOFFEE/REPRODUÇÃO/JC

Trazendo uma novidade para o público, a July Pires Coffee apresenta o ovo bem-casado, feito de doce de ovos. A ideia da empreendedora é trazer à tona o sabor português , preferência da clientela do negócio. Com aproximadamente 500 gramas, o ovo custa R$ 89,90. Saiba mais informações adicionais pelo WhatsApp (51) 3019-3999.

Empada doce e salgada

Invenção de Luciana Arruda leva banana e doce de leite e pesa meio quilo. Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação/JC

ovo de empada com recheio de banofe (banana e doce de leite) . A novidade pesa 500g e custa R$ 130,00. Luciana segue produzindo os ovos de empada salgados (frango, frango com requeijão e palmito com molho branco), cujo valor é de R$ 80,00 para 500g. A profissional aceita encomendas até 10 de abril, com entregas programadas para o dia 16. Sua história já foi contada aqui no GeraçãoE e não poderia ficar de fora dessa lista. A chef Luciana Arruda resolveu surpreender na Páscoa deste ano com o. A novidade pesa 500g e custa R$ 130,00. Luciana segue produzindo os ovos de empada salgados (frango, frango com requeijão e palmito com molho branco), cujo valor é de R$ 80,00 para 500g. A profissional aceita encomendas até 10 de abril, com entregas programadas para o dia 16.

Artesanais e sem conservantes

O ovo de páscoa duo brownie é sucesso todos os anos. Foto: ICONAPATISSERIE/DIVULGAÇÃO/JC
O clássico cookies and cream está presente no cardápio desde a primeira páscoa da Icona. Foto: ICONAPATISSERIE/DIVULGAÇÃO/JC
Ovo de maça imperial, com camadas de ganache de baunilha e pão de ló. Foto: ICONAPATISSERIE/DIVULGAÇÃO/JC

Assim como os anos anteriores, a Icona Patisserie também se preparou para a data festiva. O cardápio conta com ovos recheados de bolo de cenoura, maçã imperial, cookies and cream, duo brownie, cocadinha, puxa de pistache e crocantella , e custam de R$ 185,00 a R$ 365,00. Todos os produtos são produzidos artesanalmente e sem conservantes. O atelier funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. Retiradas deverão ser feitas nesse horário na avenida Otto Niemeyer, nº 665, no Bairro Tristeza. Informações estão disponíveis pelo WhatsApp (51) 99146-8383 e pelo Instagram (@iconapatisserie).

Páscoa vegana

Todos os itens do cardápio são artesanais e livres de ingredientes de origem animal. Foto: AÇUCARANDOVEG/DIVULGAÇÃO/JC

Quem disse que não é possível curtir a Páscoa sem derivados de animais? Pois a Açucarando Veg provou o contrário e lançou seus ovos de Páscoa veganos. No cardápio, estão o Trufado Duo, novidade da casa, o ovo de mousse de maracujá e o ovo brownie . Saiba mais pelo WhatsApp (51) 9654-602 ou pelo Instagram (@acucarandoveg).

Galinha dos ovos de ouro

O itens podem variar entre 80g e 480g. Foto: ANNIEATELIERDEDOCES/REPRODUÇÃO/JC

A fim de proporcionar um feriado doce, o Atelier de Doces da Annie também disponibilizou um menu de Páscoa. Nele, estão a Galinha dos Ovos de Ouro, onde o cliente poderá montar uma caixa de ovos com seis unidades . Entre as outras opções do atelier para a data, estão o pote recheado com pequenos ovos maciços de chocolate belga e os ovos de colher de chocolate nacional. As encomendas estão abertas até o dia 10 de abril e a retirada disponível do dia 14 a 16 de abril. Pedidos deverão ser feitos pelo WhatsApp (51) 9648-6228.

Ovo personalizado

Pedidos deverão ser feitos diretamente no Instagram ou pelo WhatsApp. Foto: SANTODOCE/REPRODUÇÃO/JC

A Santo Doce, de Ana Jacobsen, criou um novo cardápio para a Páscoa deste ano. Estão presentes os ovos padronizados e a opção monte seu ovo de colher, onde o cliente escolhe casca, recheio e decoração . A marca não tem data limite para encomendas, mas pede antecedência de três dias úteis para retirada. Pedidos deverão ser feitos diretamente no Instagram (@anasantodoce) ou pelo WhatsApp (51) 9562-6737.

Cacau brasileiro

O cardápio completo está disponível no WhatsApp. Foto: MANDI/REPRODUÇÃO/JC

Os itens são pintados à mão com manteiga de cacau, com opções de meio ovo e coelhos divertidos. O cardápio completo está disponível no WhatsApp (51) 3212-0794. Os pedidos deverão ser feitos pelo mesmo número. Por mais um ano, a Mandí Confeitaria está produzindo seus produtos de Páscoa com chocolate Magian Cacao , valorizando o cacau brasileiro e a produção artesanal.com opções de meio ovo e coelhos divertidos. O cardápio completo está disponível no WhatsApp (51) 3212-0794. Os pedidos deverão ser feitos pelo mesmo número.

Sabores nutritivos

A estudante aceita encomendas até o dia 13 de abril. Foto: BEMRECHEADOGOURMET/REPRODUÇÃO/JC