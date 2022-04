O impacto da escrita nos negócios

Nós, jornalistas, somos suspeitos para falar. Mesmo assim, vou lembrar que a escrita transforma. E, sim, pode transformar negócios, carreiras e relacionamentos.

Atualmente, se fala muito sobre a importância das redes sociais para as marcas, sobre produção de conteúdo para alcançar o público. Mas o que está por trás de quem se destaca neste meio? A escrita.

Pode analisar: a sua influenciadora ou influenciador favorito escreve textos esclarecedores, diretos, que te guiam pelas informações de forma leve e atraente. Até mesmo os vídeos que chamam a sua atenção no TikTok têm textos bem formulados, com um storytelling organizado. É isso. Quem tem domínio da escrita produz conteúdo com mais qualidade e eficácia. Se relaciona melhor com a audiência.

E é por isso que escrevemos a matéria de capa deste caderno. Muitos empreendedores e empreendedoras passaram a se dar conta do que eu acabei de falar. Acompanhando a demanda, aumentou a oferta de cursos focados no assunto. Nós conversamos com algumas pessoas do Rio Grande do Sul que lideram esse movimento.

#boaleitura