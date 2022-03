Empreendedora produz carimbos que são enviados para todo Brasil

Da Lomba do Pinheiro para toda a cidade e para todo País. A empreendedora Michele Soares Nunes, 42 anos, à frente da A Mica Carimbos, conta que os carimbos que vende pela internet vão muito além da parada 7, onde produz os itens de forma artesanal em seu atelier. "As pessoas não têm noção que sou de Porto Alegre e da Lomba do Pinheiro", afirma.

Desde 2017 no mercado, Michele conta que começou a produzir os carimbos para seu uso pessoal. Amante de artesanato desde criança, ela costurava por hobby e usava os carimbos para personalizar tecidos. Com a dificuldade de encontrar na Capital, começou a produzir. As primeiras encomendas - e o primeiro público forte do negócio - foram professores, que usam os carimbos para ajudar nas correções dos cadernos das crianças.

Depois de um ano produzindo de forma paralela à carreira como analista de projetos, Michele decidiu apostar no empreendedorismo em tempo integral.

Ao longo da trajetória do negócio, ela conta que o principal público mudou. Hoje, quem mais compra de Michele são outras empreendedoras e empreendedores à frente de marcas pequenas, já que é possível encomendar itens personalizados com logo. "Meu maior público é o empreendedor que busca personalizar o seu negócio. Fazer sacolas com o logo pronto custa muito mais que comprar um carimbo e usar por muito tempo. Eu tenho o mesmo carimbo desde 2017 com a minha marca", pondera. Os itens personalizados partem de R$ 20,00 e podem passar de R$ 100,00, de acordo com o tamanho. Já os mais de 700 modelos próprios disponíveis no site (amicacarimbos.com.br) custam de R$ 6,00 a R$ 28,00.

Michele diz que as vendas para Porto Alegre representam 80% dos itens que são despachados diariamente do atelier que mantém em sua casa. O fato de estar localizada na região fez Michele adequar algumas questões do negócio, como as entregas.

"Só entrego via Correios em Porto Alegre e no Brasil, porque, como moro na Lomba do Pinheiro, normalmente, trabalhar com motoboy fica muito caro. O Correio faz a coleta na minha casa, tenho contrato com eles", explica a empreendedora, ressaltando que o seu principal canal de vendas é o Instagram.

"Tenho mais de 15 mil seguidores orgânicos, é quem realmente gosta de carimbo que está ali. Recebo pedidos do Brasil inteiro. Muitas vezes, as pessoas marcam no site para retirar em mãos, mas quando veem que é na Lomba do Pinheiro acabam mudando por achar bem distante", conta a empreendedora.

Vendendo cerca de 500 carimbos por mês e fazendo todas as etapas da produção dos itens, Michele conta que o mercado mudou muito desde que começou. No início, tinha pouca concorrência; hoje, precisa buscar diferenciais para se manter no mercado.

Entre as novidades, está o carimbo automático personalizado com tinta de tecido, para que pais e mães identifiquem as roupas de crianças que vão para a escola. "Lancei há pouco tempo e teve uma procura gigantesca, vendi muito em dois meses", comemora.

Mesmo com as mudanças no segmento, Michele diz que se sente realizada com a escolha pelo empreendedorismo por poder trabalhar com mais flexibilidade e, principalmente, com o que sempre amou: artesanato.