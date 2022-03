Família reúne três negócios no mesmo prédio

"São 30 anos servindo a comunidade", define Jéssica dos Santos Crestani sobre a trajetória de sua família na Lomba do Pinheiro. Filha mais nova de três irmãos, aos 30 anos, ela é responsável por gerenciar os três negócios família: uma loja de roupas e calçados, uma loja de materiais de construção e uma academia. Todos ficam em um mesmo prédio na Parada 16 da Lomba do Pinheiro.

O início da trajetória da família no empreendedorismo foi na década de 1980, quando, conta Jéssica, seu pai, José Telmo Crestani, 65 anos, foi demitido da metalúrgica em que trabalhava. Antes mesmo de voltar para casa, ele decidiu usar o dinheiro que tinha para comprar uma sacola de calçados.

"Segundo ele nos conta, tinha duas escolhas: voltar para casa e contar para a minha mãe que havia sido demitido ou dar um jeito na situação. Então, ele comprou uma sacola de sapatos, disse que poderia ter comprado o rancho do mês, mas decidiu comprar os sapatos para vender até ele conseguir um novo emprego", conta Jéssica. A partir daí, Valdenira dos Santos Crestani, 62 anos, começou a ser conhecida na região como "a mulher do sapato", já que batia de porta em porta para vender os itens. "Tem quem ainda hoje conheça minha mãe por 'mulher do sapato', porque, quando eram crianças, ela vendeu o primeiro tênis, o primeiro sapato que foi para escola, porque não tinha loja por aqui ainda. Todo mundo comenta que, mesmo grávida, ela ia de porta em porta, com uma sacola na mão, uma caixa na cabeça, o filho na outra mão e o bebê na barriga", narra a caçula da família.

O primeiro negócio com ponto físico, no entanto, não foi na Lomba do Pinheiro. Entre 1991 e 1997, a família teve uma pequena ferragem em Gravataí, mas a venda dos calçados seguia aos fins de semana na Zona Leste da Capital, mantendo a clientela. Em 1998, o clã voltou para a Lomba do Pinheiro, abriu uma loja, e de lá nunca mais saiu. Chegaram a ter quatro lojas e até mesmo um mercado.

"Temos uma história muito forte aqui no bairro. Meus pais estão aqui há mais de 30 anos servindo a comunidade. Aqui sempre foi o sustento deles. Sempre conheceram todo mundo na volta, têm muitas amizades, fazem parte da comunidade", orgulha-se Jéssica.

O prédio que abriga a An-pe-ca Calçados e Confecções, Crestani Materiais de Construção e a academia Gauleses Training fica na rua Tanaui da Silva Boeira, n° 44, e foi inaugurado em 2012 - não sem perrengues. Jéssica lembra que, na véspera da inauguração, a vidraçaria que faria todos os vidros do imóvel não entregou os itens.

"Foi um prejuízo. Tivemos que colocar todas as coisas aqui dentro, mas não tinha porta. Então, nós moramos aqui por um mês com as portas abertas. De noite, colocávamos tapumes. Acampamos aqui dentro e, na hora de voltar para a nossa casa, não quisemos. O nosso pai nos ensinou uma coisa, e seguimos ele nisso: não voltamos para trás, só andamos para frente", diz Jéssica, que não poupa orgulho ao lembrar a história de sua família.

A academia, que ocupa o segundo piso do prédio, foi inaugurada em 2016, depois que o irmão do meio, Peterson dos Santos Crestani, 34 anos, formou-se em Educação Física. Anderson dos Santos Crestani, 38 anos, o mais velho, é professor de História, mas também participa dos negócios quando não está em sala de aula. "Nós três crescemos dentro do negócio. Comecei a trabalhar de verdade com 13 anos, como caixa do mercado. O mais velho fazia todas essas andanças com a minha mãe. Tenho dois sobrinhos e brincamos que eles foram criados no cesto, que nem a gente. Às vezes, precisa resolver alguma coisa e a criança fica no cesto de roupa", brinca Jéssica.

Graduada em Administração de Empresas e Contabilidade, sendo mestre na segunda área, ela diz ser um desafio gerenciar as três frentes, especialmente a academia.

"A loja de roupas e a de materiais de construção são mais comuns para mim, mas a academia é algo que não estava na nossa história", diz Jéssica, ponderando que leva o que aprende em um negócio para a gestão do outro.

"Tudo que tu fazes com cuidado, atenção, colocando a energia certa, acaba desenvolvendo. Já sabíamos de vários erros que tivemos aqui ao longo de todo esse percurso. A academia foi o lugar que tivemos menos erros, porque já tínhamos uma bagagem dos outros negócios. Por mais que sejam diferentes, tem um conhecimento", acredita.

A empreendedora destaca, ainda, que os negócios, apesar de diferentes, ajudam na continuidade um do outro. Durante a pandemia, quando apenas a loja de materiais de construção podia operar em virtude das restrições, a família mudou a porta que liga os dois ambientes, antes atrás, para a parte da frente do imóvel, para que, mesmo fechada, os clientes que fossem até a ferragem enxergassem as roupas e calçados. "Criamos algumas promoções. Aluno da academia tem 10% de desconto na loja. Temos uma porta que, quando entra na academia, fica de frente para a loja, para que vejam os produtos. Então, uma coisa lembra a outra, está tudo conectado", afirma.

Apesar do orgulho que a família transmite pelos negócios e pela trajetória empreendedora de 30 anos no bairro, ao fim de nossa visita, Valdenira correu para nos alcançar no carro para dar um recado. "Esqueci de falar que o mais importante de tudo que construímos foi a nossa família", diz emocionada.