Hortifruti como espaço para praticar a solidariedade

Situado no número 7.300 da rua João de Oliveira Remião, principal avenida da Lomba do Pinheiro, está um dos negócios mais antigos da região, a fruteira Keké Frutas. Inaugurada em 2007 pelo patriarca da família, Nelson Bittencourt da Silva, 64 anos, o negócio surgiu de quatro estacas no chão, uma lona e algumas frutas. "Era uma espécie de tenda, onde ele vendia o que sobrava dos alimentos que comprava no Ceasa, onde trabalhava, e com o tempo nós começamos a perceber que a região carecia muito de um local que oferecesse hortifruti por um preço bom, mas mantendo a qualidade", conta Ederfan Martins da Silva, 33 anos, filho de Nelson, que toca a operação ao lado da mãe, Nara Regina.

Advogado especialista em Direito de Família, Ederfan conta que sempre foi seu sonho poder contribuir para a comunidade de alguma forma, e encontrou isso na fruteira da família. "Quando eu estava num escritório, atrás de uma mesa, eu enxergava muita teoria, mas vindo para cá eu pude ver a realidade, que é totalmente atípica daquilo que fui treinado. Tu começas a ver as pessoas carentes, moradores da região que passam alguma necessidade, e tu tens como de fato ajudar essas pessoas. Diria que solidariedade é a questão principal", acredita o empreendedor, que enxerga o bairro como um local muito menosprezado em termos de empreendedorismo. "As pessoas costumam achar que não tem público ou potencial por aqui, mas tem e muito. Quando começamos a investir, já notamos isso", declara.

Em 2017, quando de fato tomou conta da operação, que antes era comandada por sua irmã, o empreendedor afirma que, além da parte de hortifruti, começou a trabalhar com outros produtos. "Apostamos forte na parte do colonial, como queijos, vinhos e sucos, que fazemos natural e na hora aqui. Também temos cafés diferenciados. O de Minas Gerais, por exemplo, se tornou o mais querido pelos clientes, só bastava alguém oferecer ele por aqui", afirma.

O nome do local, que gera curiosidade em quem passa pela parada 18 do Pinheiro, surgiu em homenagem ao neto do seu Nelson, o Kevin. "É engraçado porque o pessoal chega aqui querendo falar com a Keké, perguntando onde está, até brincamos que somos a família Keké. Na época que abrimos a empresa, não se tinha noção de nome para colocar, e meu afilhado era recém-nascido, então acabamos colocando o nome em homenagem a ele. Os anos foram passando e foi ficando", explica Ederfan.

Apesar dos pontos positivos, o empreendedor ressalta que a falta de um estacionamento no local ainda é uma dificuldade. "Existe aquele pessoal que tem certo receio de estacionar por aqui, em qualquer lugar. A ideia é mudar a frente do negócio e construir um estacionamento", conta.

O maior diferencial, de acordo com o empreendedor, é a preocupação que eles possuem com a qualidade dos seus produtos. "A maioria dos supermercados, por exemplo, tem um dia que é o do hortifruti, quando eles vão lá na feira e compram os alimentos. Aqui nós fazemos abastecimento de alimentos todos os dias, não somente uma ou duas vezes, então sempre temos um produto novo e fresco para oferecer", garante.