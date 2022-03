Casal expande com vendas de pães de queijo recheados

O casal Thaiane Zanella, 29 anos, e Ricardo Frozi, 32, instalaram, em 2017, um carrinho de pães de queijo recheados na entrada do supermercado Zanella, do tio de Thaiane, Carlos Alberto. Agora, o negócio passa por uma expansão: a dupla apostou em um contêiner com deck para melhorar o atendimento à clientela. "Não é porque a pessoa mora em uma vila que tem que ser tratada mal, comer em uma barraquinha", diz Thaiane, que se criou no Pinheiro.

A nova estrutura da Recheadinhos é fruto do suor da ex-fisioterapeuta e do ex-jogador de futebol de Alvorada. Ele morou em vários países enquanto atuava nos campos, entre os 19 e os 23 anos. A experiência no exterior, inclusive, serviu como alavanca financeira da marca.

Enquanto morava fora, Ricardo percebeu que as brasileiras adoravam calcinhas da Victoria's Secret. Trouxe 300 delas na mala, vendeu e conseguiu juntar cerca de R$ 7 mil. Thaiane pegou suas reservas e, juntos, tinham aproximadamente R$ 10 mil para empreender.

Na recente remodelação do projeto, o aporte foi de quase R$ 50 mil. O número de funcionários também aumentou, de três para seis, assim como a variedade de ofertas. Além do item que deu origem à Recheadinhos, foram incorporados churros, panchos, salgados, milk shakes, drinks e hambúrgueres.

A vontade de fazer prosperar o negócio próprio era tanta que Ricardo chegava às 4h da manhã na parada 16 para observar o comportamento do público. No planejamento inicial, o carrinho seria colocado ali, para abocanhar o vai e vem de quem subia ou descia dos ônibus. Mas ele se deu conta que os moradores do Pinheiro sabem exatamente o horário que os coletivos passam, então, chegam à fila minutos antes de embarcar.

Foi aí que veio a ideia de instalar o carrinho no supermercado do tio. Um dos maiores desafios, depois do negócio montado, era conquistar a confiança dos frequentadores. "Com um carrinho tão lindo, o pessoal passava reto, pois achava que os pães de queijo seriam caros", lembra Ricardo. Amostras grátis e o valor em destaque solucionaram o problema.

A região, conforme Thaiane e Ricardo, tem muito potencial. Ricardo, inclusive, é conhecido como "o barbudo do pão de queijo", embora tenha aparado os fios longos que lhe eram característicos há alguns dias. Eles se frustram ao perceber que muitos fornecedores ainda têm preconceito com o bairro. Os pães dos hambúrgueres são fornecidos por uma empresa de Santa Catarina, pois nenhuma gaúcha entrega no Pinheiro.

O foco da dupla no sucesso é tanto que Ricardo não titubeia ao explicar o que fará com o antigo carrinho. "Ficará no meio da sala da minha mansão", brinca, ouvindo Thaiane repetir que quer que a Recheadinhos seja o respiro para quem trabalha o dia inteiro.