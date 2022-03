Boteco com culinária totalmente vegana abre na Capital

Como o veganismo tem se intensificado nos últimos anos, diversos estabelecimentos agregaram novas opções para o público que adere ao movimento. Entretanto, uma das maiores reclamações deste nicho é a pouca variedade no cardápio de bares e restaurantes.

Em novembro de 2021, a Casa Revoa, na rua Lobo da Costa, nº 195, no bairro Cidade Baixa, surgiu com o intuito de ser um espaço todo vegano e que tivesse a sistemática de um boteco. Lucas Rufino foi o idealizador do projeto em conjunto com a Bagatela Lanches, hamburgueria que opera há três anos. "Queremos também ser um centro cultural. Estamos em buscas de workshops e exposições para trazer movimento ao espaço, como já diz no nome", conta o empreendedor.

De acordo com Lucas, a proposta de bares com uma culinária única e exclusiva vegana é demandada pelos consumidores. "Em Porto Alegre, é difícil encontrar lugares com a nossa proposta vegana para encontros e ideais. A maioria vende comidas prontas em tele-entrega e sentimos que o público busca essa pegada mais bar", afirma.

O menu serve petiscos, lanches, xis, chopes e drinks . O carro-chefe da casa são os dadinhos de tapioca que, por ser autoral, chama a atenção do público. "Temos um setor de desenvolvimento pessoal com gastrólogos para modificar a receita. No Nordeste, ele é feito de queijo coalho, então tivemos que fazer adaptações para chegar a uma solução totalmente vegana", expõe.

Como o empreendimento abriu recentemente, as fases de testes continuam sendo realizadas todas às quartas-feiras. "A ideia da Revoa é não ter sempre o mesmo cardápio porque queremos entender o feedback que recebemos e nos inventar. No próximo mês, queremos abrir ao meio-dia para servir almoço para sempre manter a movimentação", diz.