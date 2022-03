Hamburgueria inspirada no filme Gangues de Nova York abre em Porto Alegre

Porto Alegre ganhou uma nova opção de local temático. Fãs do filme Gangues de Nova York, dirigido por Martin Scorsese, que está completando 20 anos desde a sua estreia, se identificarão com a hamburgueria Five Points.

Five Points, aliás, é o nome do bairro onde a história se passa. Há três meses, a marca começou a operar com delivery e, agora, conta com salão e deck com área externa na rua La Plata, nº 576, no bairro Jardim Botânico.

Além de quadros com fotos do filme e com imagens reais da época que a história se passa, o espaço - com capacidade para 50 pessoas - reproduziu alguns objetos que se destacam na obra, como a clava do personagem Walter 'Monk' McGinn e o quadro do Pastor Vallon . A arte do cardápio também é baseada no cartaz do longa-metragem. O investimento foi em torno de R$ 80 mil, considerando equipamentos, mobiliário e estoque.

As opções do cardápio levam nomes com referência aos personagens do filme, como Amsterdam, Jenny e Happy Jack. Também há opções de Smashed Burguer, para quem gosta do ponto da carne mais passado, e Veggie Burguer, produzidos com base de proteína de soja e diversos vegetais e temperos.