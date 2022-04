Amigas criam projeto no Instagram para compartilhar dicas veganas em Porto Alegre

Há quem ainda pense que vegetarianos e veganos vivem apenas de alface e tomate. Com o intuito de provar que a realidade é bem diferente, as amigas Gabriela Guelfand, Victoria Gralha e Mariana Alves criaram, há cerca de quatro anos, o perfil @vegalizaí. “Nós queremos fazer com que as pessoas enxerguem o veganismo de uma forma leve, sem automaticamente associar aquela pessoa chata que não come nada, e também mostrar que existem opções viáveis financeiramente, porque não precisa ser um estilo de vida caro”, declara Victoria.

Inicialmente, o projeto pretendia ser apenas um espaço para divulgar restaurantes e receitas para amigos e conhecidos que se interessassem. “Na época, por mais que pareça pouco tempo atrás, era muito difícil encontrar algum restaurante para comer, sempre tinha que ligar para os lugares antes perguntando se tinham opções no cardápio. Tive essa ideia e chamei a Vic, que já era vegetariana há um bom tempo, e o negócio foi evoluindo, mas somente depois que a Mari entrou no jogo que começamos a crescer mesmo e a profissionalizar o perfil”, afirma Gabriela.

Desde então, as três se dedicaram a conhecer o melhor da culinária vegana e vegetariana da cidade, divulgando tudo isso com seus seguidores, porém elas reforçam que não compartilham apenas locais 100% veganos. “Tentamos sair da nossa bolha, porque fora do Instagram, no dia-a-dia, sabemos que nem sempre vamos estar com pessoas veganas, então compartilhamos espaços que pelo menos possuam opções gostosas. É mostrar que tu podes continuar tendo uma vida social, saindo com os teus amigos, namorado(a), família e ainda assim manter uma alimentação vegana”, explica Gabi. Um dos diferenciais do Vegalizaí para outros perfis com o mesmo foco, segundo Victoria, é o diálogo que elas sempre tentam ter com os donos dos locais sobre a importância de ter um prato vegano no cardápio . “Nós não queremos simplesmente uma salada ou uma batata frita, queremos algo gostoso, que até mesmo pessoas carnívoras possam experimentar e ver como é bom”, expõe.

O trio descreve toda experiência como algo muito potente. “Poder conversar, envolver e ter uma troca com todas essas pessoas, ver uma ideia que surgiu de nós três ser aceita por mais de dez mil pessoas é um sentimento muito potente. É incrível ver pessoas se identificando e gostando do nosso trabalho, além de que sempre buscamos respeitar o processo e tempo de cada um”, diz Vic. Para o futuro, o plano é expandir os horizontes para além da capital gaúcha, trazendo conteúdo de outras cidades, estados e até países. “Recentemente, iniciamos visitas e feedbacks em outras cidades, fomos em Santa Catarina e mostramos um pouco de lá também. Sobre um país diferente, está muito perto, mas essa parte vou guardar segredo”, completa Mariana.