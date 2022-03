Armazém pretende ser referência gastronômica no bairro Rio Branco

Quebrar paradigmas e criar um conceito que misture o moderno com costumes tradicionais. Esse é o pensamento que vem guiando cada vez mais empreendedores na hora de gerenciar os novos mercadinhos de bairro de Porto Alegre. Matheus Rachewsky, 36 anos, e Dora Porto Moreira, 31, abriram o Armazém Box 18, na rua São Manoel, nº 141, há pouco mais de três anos, com essa proposta.

O espaço surgiu para reinventar a maneira como o público enxerga esses estabelecimentos. O local opera em diversas frentes da gastronomia, incluindo padaria, delicatessen, cafeteria e açougue. "Sempre tive o sonho de criar um lugar único e especial. Acredito que a própria palavra armazém remete à uma época mais tranquila, aquele tempo onde o bom era realmente bom . É isso que queremos oferecer aqui", declara Matheus.

Apesar de já ter atuado no setor financeiro e explorado outros ramos, o empreendedor conta que possui uma relação muito especial com a gastronomia, e não consegue mais se enxergar longe da área. "Sempre gostei muito da experiência que os restaurantes oferecem, muito já me imaginei possuindo algo do tipo. Há cinco anos, tive a sensação de que precisava fazer algo", explica. Na época, Matheus estava à frente da Chica Parrila e Bar, outro empreendimento do qual é sócio.

"Meu foco é completamente voltado para a gastronomia, quero me manter assim e continuar trabalhando com isso", expõe.

O objetivo principal do negócio, segundo o empresário, é repassar para a clientela todo o amor e gosto que ele e a sua equipe possuem pelo local. "Lógico que, como qualquer outro negócio, precisa ser pensado como algo rentável, mas nós acordamos às 5 horas da manhã todos os dias para preparar tudo e deixar o salão pronto. Fazemos isso com um sorriso no rosto porque amamos o nosso trabalho", afirma.

Mesmo já possuindo o espaço desde 2019, o novo conceito só foi incorporado ao local em janeiro deste ano. "Até então, trabalhávamos só com carne, mas agora conseguimos tirar esse sonho do papel de criar um espaço com várias frentes", conta. O local possui mesas para consumo dos produtos da padaria, café e lancheria, e atua com tele-entrega para os itens de fiambreria e carnes. Desde então, o crescimento foi tanto que a equipe também teve de aumentar. "Agora temos cinco funcionários fixos e alguns freelancers, mas seguimos contratando mais pessoal. A projeção é contar com cerca de 14 pessoas aqui nos próximos meses", afirma. De acordo com Matheus, o público realmente comprou a ideia. "Estamos sendo muito bem recebidos, principalmente nos cafés da manhã e brunches. Nos fins de semana, aparece muita gente", garante. O Armazém abre de terça-feira a sábado, das 7h às 20h, e aos domingos das 7h às 18h.