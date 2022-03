InsCer RS auxilia pesquisadores a transformarem ideias em negócios

Acadêmicos e pesquisadores já estão acostumados com a quantidade e variedade de boas ideias que surgem dentro de um laboratório, mas o que não estão habituados é em transformar esses insights em um negócio rentável. Com o objetivo de mudar essa realidade, um grupo de estudantes da Liga de Inovação da Escola de Medicina da Pucrs, acompanhado de alguns professores do campus, criaram o InsCerMind7 - Inovação e Empreendedorismo. O projeto pretende atuar como uma forma contínua de suporte para todos os pesquisadores, tanto da universidade quanto externos, que possuam uma ideia com potencial de se transformar em um produto, serviço ou negócio.

Os alunos Sofia Azevedo, Lucas Floriani e Rodrigo Leite, sob coordenação dos professores Denise Cantarelli, Gabriele Zanirati, Daniel Marinowic e Rafael Reimann Batista, estão à frente do programa, que foi lançado no dia 14 de março. “ Notamos que depois desse período difícil de pandemia, o trabalho do cientista, a pesquisa em si, vem sendo muito mais valorizada pela comunidade, que espera respostas práticas dessas pessoas, daí surgiu a ideia do Mind7, que busca transformar uma pesquisa em um serviço real ”, afirma um dos coordenadores do programa, Daniel Marinowic, também coordenador do Centro de Pesquisa Pré-Clínica (CPPC) do InsCer.

Segundo Daniel, o projeto surge como uma possibilidade para os pós-graduandos, em fase de doutorado ou mestrado, que utilizam o InsCer como unidade de pesquisa. “Se ingressarem no programa, os estudantes não precisarão mais ficar dependentes de bolsa ou contratação na academia, eles podem vir a se tornar empreendedores e possuírem a própria empresa”, garante.

Para tanto, as ideias são analisadas por três perspectivas: técnica, operacional e financeira. “A partir daí, o grupo conversa com o pesquisador sobre quais são as possibilidades para o seu projeto, tratando do nível de maturação da ideia, o que a pesquisa pode vir a se tornar, se precisa de mais pesquisa, recurso, quais empresas teriam interesse no seu trabalho, etc”, explica o professor, que ressalta que todos os envolvidos no processo são beneficiados, tanto no âmbito acadêmico quanto nas esferas jurídica, comercial e financeira. Os encontros são semanais e ocorrem na própria sede do InsCer.

O diretor do Instituto, o neurologista Jaderson Costa da Costa, acredita que a iniciativa oportuniza que as pesquisas não se encerrem ao serem publicadas. “O paper, que nós precisamos, não deve ser o fim. É uma consequência, o fim é o que estou contribuindo com a sociedade”, declara.