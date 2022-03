Cervejaria de Porto Alegre leva beer truck para dentro de condomínios

Na esteira dos mercadinhos de conveniência instalados em condomínios que ganharam mercado nos últimos anos, a cervejaria Veterana (@veteranacervejaartesanal), de Porto Alegre, aposta no formato levando um beertruck para os espaços residenciais. A proposta é proporcionar comodidade para os moradores, que encontram uma espécie de bar a céu aberto na porta de casa.

Rodrigo Grossini, sócio de Vinicius Cordeiro no negócio que existe há sete anos, diz que o modelo de atuação ganhou forças durante a pandemia. Rodrigo conta que a cervejaria Veterana surgiu como um truck para atuar em eventos antes de ter dois espaços físicos, um na Cidade Baixa e outro no Quarto Distrito. "Acompanhamos todo esse caminho dos food trucks deixarem de ser uma novidade, para virar uma questão de conveniência, sobretudo durante a pandemia. Estamos explorando esse novo cenário, porque percebemos que se tornou interessante ter uma opção de alimentação, bebida e conveniência próximo da casa das pessoas, em vez de ter que se deslocar quilômetros para ter um momento de lazer", acredita o empreendedor, que enxerga uma mudança no papel dos foodtrucks no mercado da gastronomia. " Antes o food truck era uma atração e, hoje, a gastronomia itinerante, de modo geral, é uma conveniência , e a conveniência tem que estar perto das pessoas", conclui.

O empreendedor explica que não há custos para o condomínio receber a operação. É preciso, apenas, disponibilizar energia elétrica, já que toda a estrutura é montada pela cervejaria, que pode ser abrigada no espaço interno do residencial ou em frente. "Tem um condomínio em Viamão que participamos quinzenalmente, revezando com outras operações. Tentamos estabelecer essas parcerias para que elas sejam mais fixas. Tem alguns condomínios que pedem um percentual nas vendas para reverter em melhorias, mas costuma ser simbólico, porque, na verdade, a questão é a comodidade. Não é uma ação que o condomínio está visando lucro", explica.

A operação móvel da cervejaria Veterana segue fazendo eventos, o que, segundo o sócio, ainda é mais rentável. "Hoje, fazer um evento, quando acontece, financeiramente ainda dá um resultado maior. Mas os condomínios, para o dia a dia, é um trabalho de base que nos ajuda muito", pontua Rodrigo, destacando que as vendas em condomínios representam 40% do faturamento da operação móvel. Além do ponto de vista financeiro, o empreendedor destaca que atuar dessa forma aproxima a marca dos clientes. "É uma estratégia de presença. É a frase do Maomé: estamos levando a montanha. Presença e relacionamento com o público são os nossos objetivos", afirma Rodrigo, que comemora os resultados da ação. "O pessoal já bate ponto pra tomar a cerveja na sexta-feira, como se fosse um barzinho a céu aberto. É um happy hour dentro de casa", define.