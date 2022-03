Grupo de Gramado investe no empreendedorismo de experiência

A MK Brands, grupo de Gramado responsável pela criação, desenvolvimento e gestão de empresas, como as pizzarias temáticas Hector e Kongo, além das Lojas Armel, está investindo em uma referência nacional no mercado de empreendedorismo de experiência. O grupo formado por Dudu Kny e Paula Manea firmou parceria com Will Weber, mestre no Brasil e na França, formado pelo Disney Institute e Singularity University.

A aliança busca melhorar a experiência do cliente e foi criada visando o futuro e os novos negócios. Estão nos planos para os próximos anos a produção de conteúdo, uma divisão da marca infantil, um filme em cenário nacional, licenciamento da marca, novos restaurantes temáticos, a construção civil e a nacionalização e internacionalização das marcas do Laboratório MK, como a empresa também é chamada internamente. No contrato da sociedade, Will Weber adquiriu parte da marca Hector Dragão e dos novos negócios que a empresa irá formar e Dudu Kny passa a ser conselheiro anjo no Instituto da Experiência fundado por Will, entrando na fase de conceituação e validação de novos cursos e também líder de um clube de empresários de experiência.

Will Weber ressalta ter relutado voltar a fazer parte de uma grande empresa. "Tive a oportunidade de fundar grandes negócios, mas entendi que ser empresário era parte do meu passado. Tudo mudou conhecendo o Dudu, me encontrei em um lugar com uma base sólida para que eu possa ajudar a construir paredes altas. Dudu acredita e entende o que é experiência. O que é criar uma empresa focada em experiencias positivas de uma forma 360°. E eu preciso fazer negócios com pessoas assim. Acredito que boas experiencias mudam as pessoas e boas pessoas mudam o mundo. E é isso que nós vamos fazer no Laboratório de empresas MK", interpreta.

A MK Brands acredita em criar empresas onde os clientes saem melhor do que entraram. E a primeira criação dessa nova parceria será dentro da gastronomia com a inauguração de um novo empreendimento no centro de Gramado ainda no primeiro semestre.