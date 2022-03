Como faz para virar a chave?

Muitos brasileiros e brasileiras precisam conciliar mais de um emprego para conseguir pagar as contas no fim do mês, especialmente com os aumentos recentes de preços. A grande dificuldade, para essas pessoas, é como virar a chave entre uma função e outra.

Às vezes, as múltiplas funções se complementam. Mas, em outros casos, elas são completamente diferentes. Isso acontece entre os membros da equipe do GeraçãoE.

Eu, por exemplo, trabalho um turno como jornalista e no outro como professor de inglês. A Isa a mesma coisa: se divide entre a reportagem e os seus bordados. A Gi e a Vicky precisam viver a rotina universitária e a profissional. Falamos de carteirinha que a troca de papéis não é fácil. A rotina é desgastante e ficamos com a sensação de que não conseguimos ser melhores em cada uma de nossas funções por falta de tempo.

Precisamos lembrar, no entanto, que profissionais ecléticos têm uma visão de mundo diversa, se relacionam com gente de tudo quanto é área e são cheios de planos B, C e D.

Acho que esse assunto merece até uma matéria de capa. Quem sabe?