Mulheres a todo vapor

Na semana do Dia da Mulher, não podíamos deixar de homenagear nosso público feminino contando as histórias de três profissionais que se destacam no ramo de bufês. Escolhemos esse nicho, pois, conforme o Sebrae, é o mais ocupado por elas no Brasil.

Mas quem nos acompanha sabe: falamos sobre empreendedorismo feminino diariamente em geracaoe.com e nas nossas redes sociais. Desde sempre, isto é muito natural em nossa rotina de trabalho.

É muito raro escrevermos uma reportagem apenas com fontes do sexo masculino, por exemplo. Diversidade guia as decisões da equipe antes mesmo deste termo entrar na moda.

As entrevistadas da capa mencionam que o diferencial da gestão feminina é a sensibilidade, a atenção e o cuidado. Atributos que promovem qualidade tanto no segmento de gastronomia, como o delas, quanto em qualquer outro.

O GE reafirma, neste início de março, que quer ser a vitrine das empreendedoras, conectando-as a oportunidades e a histórias inspiradoras. Várias mulheres já falaram por aqui que não há limites para o talento e para a resiliência.

Toda semana comprovamos isso! #8demarço