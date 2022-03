O que saber sobre o Metaverso?

Eu gostei muito de escrever a matéria de capa desta edição, sobre Metaverso, por um motivo: a mensagem do especialista entrevistado, resumidamente, sugere manter a calma. Finalmente, alguém do universo empreendedor mandou um recado que não deixa as pessoas com sentimento de derrota.

Porque tem muito disso hoje em dia. Quando pensamos que estamos bombando com uma novidade, vem outra.

Há milhares de pessoas engatinhando nas redes sociais, aprendendo sobre como fazer a mensagem chegar a mais gente. Cursos para produzir posts atrativos no Instagram atraem todos os tipos de profissionais. Até que o Mark Zuckerberg vem com essa de Metaverso. Se não é para pirar, não sei.

Por isso, recomendo a leitura das páginas 4 e 5. Fabiano Zortea, da área de Varejo do Sebrae, nos lembra que donos de pequenos negócios têm várias outras coisas para abraçar antes de se preocupar com o Metaverso. É uma tendência? Com certeza, mas para o futuro.

Viva um dia de cada vez, sem fechar os olhos para o que chega, porém, permita-se curtir suas conquistas atuais. Desacelere.

#reflexão