Maioria das brasileiras empreendem com bufês

Sempre quando o mês de março se aproxima, a presença da mulher no empreendedorismo entra em pauta. Atualmente, o público feminino ocupa posição de destaque em diversas áreas, mas, conforme dados da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), divulgada pelo Sebrae e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), o campo mais dominado por elas é o de serviço de catering, bufê e comida preparada. Cerca de 14% das donas de negócios apostam nesse nicho, de acordo com o levantamento de 2020.

À primeira vista, parece uma informação pouco relevante, como uma consequência cultural histórica da relação da mulher com a cozinha. O fato é que elas souberam profissionalizar essa atividade de tal forma que movem uma fatia espessa da economia.

A lista de pessoas que já foram atendidas pelo serviço de alimentação oferecido por Rosane Leivas, 58 anos, de Porto Alegre, é prova disso. Nomes como Madonna, Lady Gaga, Pearl Jam, Elton John são apenas alguns da lista que a faz se perder nas contas .

Rosane atende 90% dos shows internacionais da Capital gaúcha e de outros estados. Há eventos em que ela chega a empregar mais de 30 pessoas numa única noite. Ela cuida, inclusive, do que é posto no camarim dos artistas.

Tudo começou com os pais de Rosane, Paulo e Diva. Eles eram donos do Buffet Leivas, que funcionou em clubes como Sociedade Germânia, Jangadeiros e Hípica. "Minha mãe estava à frente de tudo, sempre com cuidado no atendimento", lembra ela, sobre sua maior inspiração, hoje aposentada, para seguir no ramo familiar, iniciado aos 17 anos.

A extensão do buffet dos clubes para a realização de shows surgiu em 2004, quando um diretor da Opus pediu que Rosane trabalhasse durante a apresentação da cantora Avril Lavigne. "Entrei sem saber nada, fui achando que era um evento normal. Não sabia como funcionava essa parte de show. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro e não parei mais", orgulha-se.

Rosane ressalta que o ramo vai muito além de servir um prato. Ela faz as compras, organiza as equipes que atenderão cada compromisso, vai a reuniões, realiza pagamentos. No fim de semana do Carnaval, somava dois shows na Maori, no Litoral Norte, preparava-se para outros três no auditório Araújo Viana ao longo de março, em Porto Alegre, e para um casamento.

"É muito cansativo. tem incomodação, são muitos detalhes, lido com os sonhos das pessoas, mas tenho prazer de sair para trabalhar. Sou muito feliz fazendo isso", afirma. O motivo de atuar no ramo mais popular entre as mulheres brasileiras sempre foi o mesmo de quem segue na área de TI, de Aviação, da Medicina, da Engenharia: a busca por realização.