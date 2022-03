Marca gaúcha de doces saudáveis expande vendas para todo País

Com o desejo de possuir a própria liberdade financeira, Paola Parmigiani, 23 anos, decidiu apostar no empreendedorismo e abrir o próprio negócio. Em 2020, em meio a pandemia, a jovem deu início a sua jornada e lançou o delivery da Juro de Dedinho, marca especializada em doces sem açúcar, sem lactose e sem glúten. “A ansiedade e o medo de enfrentar uma pandemia fez com que o consumo de açúcar aumentasse muito, enxerguei aí uma oportunidade de proporcionar um bem estar saudável para as pessoas e abrir o meu negócio”, conta a empreendedora.

Apesar de não ser vegana e não possuir nenhuma restrição alimentar, Paola sempre teve uma grande preocupação com a falta de opções inclusivas no mundo da gastronomia. “Existem muito mais pessoas com alergia ou intolerância ao leite do que a gente imagina. Se elas vão em um restaurante, por exemplo, quase nunca tem opção. Se querem algum doce também não tem para onde fugir. Pessoas que mantêm uma dieta regular também sofrem tentando achar doces gostosos e saudáveis, muitas vezes acabam até furando a dieta para matar aquele desejo de um doce”, declara.

Inclusive, Paola conta que, quando começou a produzir os doces, antes mesmo de abrir a empresa, sempre que alguém provava as guloseimas, a mesma pergunta era feita: “tu jura que não tem açúcar aqui?” e a jovem respondia dizendo: “eu juro de dedinho”. A frase se tornou tão comum que ela decidiu fazer da mesma o nome do negócio.

A ideia de empreender no ramo surgiu quando a jovem ainda estava na faculdade. “Embora não tenha me formado, fui estudante de Nutrição durante um tempo, e eu me apaixonei pelo conceito de poder nutrir as pessoas através dos alimentos”, admite. E, desde que tirou esse sonho do papel, o negócio não parou de crescer.