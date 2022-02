Marca de moda feminina esportiva abrirá outlet na BR-386

A Run More, antiga Rolamoça, indústria de moda feminina esportiva aberta em 1996, que ocupa um pavilhão de 10 mil metros quadrados em Estrela, com 128 pessoas trabalhando, prepara uma novidade para o mês de março: abrirá um outlet ao público em sua fábrica, às margens da BR-386. O motivo é o aumento de turistas na região por conta do Cristo Protetor em Encantado.

Localizada na BR-386, no Km 352, nº 4.430, a loja oferecerá peças para diversos momentos do dia. "Nossa empresa quer estar com as clientes nas corridas da vida. Seja a corrida por um aperfeiçoamento profissional ou do meio esportivo", explica Ana Dullius, diretora de Comunicação e Marketing, 24 anos, filha única dos fundadores, Lia e Alexandre Dullius.

Ana diz que os produtos da Run More são vendidos em diversos locais do mundo e do Brasil atualmente, com 7% da produção voltada à exportação. A jovem, formada em Moda pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), ressalta alguns pontos estratégicos da marca. "Nossa franquia de Gramado, que já tem duas décadas, e a unidade de Itapema, em Santa Catarina, são vitrines do Brasil que geram contatos internacionais", afirma.