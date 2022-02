Loja de produtos coloniais leva amantes da Serra à avenida Assis Brasil

Bem no meio da Assis Brasil, no número 3.738, uma das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre, uma loja se destaca das demais. Em vez de roupas, artigos de preço único e soluções de crédito, como é comum na região do bairro Lindóia, o negócio foca em produtos coloniais, exclusivamente vindos da serra gaúcha.

A escolha da Zona Norte se deu pela carência por esse tipo de comércio, observada pelo casal Alexandra Deitos Laborde, 40 anos, e Lucas Laborde, 46. A dupla, que nasceu em Santo Ângelo, nas Missões, sempre gostou de pegar a estrada em busca dos sabores do Interior e garimpar relíquias gastronômicas.

“Queremos fomentar a agroindústria familiar, trazer para a Capital a experiência não só de Bento Gonçalves e Caxias do Sul, mas de destinos como Otávio Rocha”, exemplifica Alexandra, que trabalhou por 18 anos no banco Itaú.

Quando chegou a pandemia e o desligamento do emprego, o hobby de subir a Serra ganhou outro significado. Alexandra se deu conta que, estando na Capital, se quisesse adquirir determinados itens que encontrava em suas viagens, tinha que ir até o bairro Bom Fim ou ao Mercado Público. Bastou para a ideia virar um plano profissional. Em meio ao caos gerado pela elevação de casos de Covid-19, eles criaram coragem e abriram a Delizia.

O empreendimento virou, inclusive, refúgio para Lucas, que trabalha como técnico de enfermagem no Hospital Conceição à noite. Depois de enfrentar tanto sofrimento no ofício, chegar à loja era um respiro. “Virou meu local de contato com as pessoas”, compartilha ele.

Um dos itens mais procurados da loja é a mostarda com mel e pimenta, da marca Sapore Divino, de Encantado, cuja embalagem de 180g é vendida por R$ 13,50. O kit de capeletti e pote de brodo (caldo), que custa cerca de R$ 40,00 e serve três pessoas, também é um dos favoritos . Além disso, há garrafões de vinho, cerveja artesanal, caponatas, geleias, queijos, salames e por aí vai.

Como Alexandra e Lucas sabem que não podem concorrer com as grandes redes de supermercado, a aposta é, justamente, ser um local que venda apenas “o que é nosso”, feito por famílias do Rio Grande do Sul. “Não conseguimos competir, não tem como. E não queremos o que é produzido em grande escala. A intenção não é só vender um produto, mas contar a história, de onde vem, quem faz”, descreve a empreendedora.