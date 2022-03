Gráfica cria plataforma para produção de livros sob demanda

Observando a demanda de pequenas editoras por produções cada vez mais enxutas de livros, a Printstore, gráfica gaúcha que está no mercado desde 1993, criou, neste ano, a Livro.Vc. A plataforma voltada para o mercado editorial é um canal de vendas que conecta editoras e autores independentes a leitores, produzindo os livros sob demanda.

Juliano Pfeifer, sócio da Printstore ao lado de Eduardo Pellizon e Rogério Pfeifer, conta que a ideia surgiu motivada pela experiência da Printstore no segmento. Segundo ele, há oito anos, a produção de livros vem sendo um braço forte de atuação, correspondendo a cerca de 30% do negócio. "A Printstore estava crescendo muito na produção editorial de livros sob demanda pequena e média. Desde aproximadamente 2014, atendemos pequenas editoras. Começamos com uma produção regional, mas já produzimos para o País todo. Nesse período, as editoras começaram a questionar a necessidade de uma demanda um a um. Isso já estava no nosso radar", explica Juliano.

Há cerca de um ano e meio, então, os sócios começaram a desenvolver o projeto, que entrou no ar há pouco mais de um mês no site (loja.livro.vc). "A ideia da Livro foi gerar um ecossistema que conecte editoras, autores, principalmente o independente, que não tem estrutura nenhuma. Se pensou, primeiramente, na formatação desse ecossistema para gerar essa conexão. Uma parte dessa plataforma gera conteúdo que gera a venda", pontua o empreendedor. A ideia é que a produção de conteúdo da plataforma, com vídeos, podcasts, notícias e colunas, fomente as vendas de livros, principalmente para editoras e autores que não possuam uma estrutura própria de venda digital e canais de divulgação. "Estamos percebendo que, principalmente para editoras menores, em função da baixa estrutura, podemos oferecer um canal de vendas de um produto que estava só atrelado a determinados eventos. O autor faz o lançamento em um local e depois como ele vende? Ele não tem uma equipe por trás. Então, ele estará usando a plataforma para ser um divulgador do produto dele", contextualiza.

Outra preocupação da plataforma é reduzir a produção de livros que ficariam parados em estoque, já que os itens são impressos apenas após a venda . Essa dinâmica, no entanto, não interfere no prazo de entrega, já que o despacho da obra ocorre 24 horas após o pedido. "Ele entra na linha produção no mesmo dia. É zero estoque e praticamente entrega imediata", diz. Essa dinâmica, pontua Juliano, também garante mais tempo de vida dos livros no mercado, já que, antes, títulos sem tanta demanda deixavam de ser produzidos e sumiam das prateleiras das livrarias. Agora, podem ficar disponíveis para venda e produzidos quando houver algum interessado. O empreendedor afirma, no entanto, que é preciso ter um equilíbrio entre a quantidade de títulos e obras que atraiam e engajem o público com a plataforma. "Não adianta ter um e-commerce com 1 milhão de títulos se nenhum vender. Tem que buscar o mix entre a quantidade e qualidade, diversificando o conteúdo e buscando, principalmente, editoras e pessoas renomadas para ser o chamariz para a plataforma", projeta.

Comparando com os pontos de vendas tradicionais, o empreendedor garante que a dinâmica é mais vantajosa para as editoras. "A margem da livraria no preço do produto é muito maior. Dentro do valor do produto, tem o percentual da empresa que imprime, o percentual dos direitos autorais, o da editora e tem a grande fatia da livraria. Nessa forma, com a plataforma, como estamos tirando a livraria do circuito, a editora tem um valor muito mais interessante", afirma Juliano, completando que, na Livro.vc, a margem da plataforma gira em torno de 20%.