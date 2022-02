O fenômeno TikTok

A matéria de capa fala do TikTok, uma das redes sociais que mais cresceu nos últimos anos. É, inclusive, a preferida dos adolescentes por seus vídeos curtos e, normalmente, engraçados. Ah, e das dancinhas, é claro.

Mas o TikTok é mais do que isso. É uma marca desejo. Algo que a gurizada tem orgulho de exibir. Quase como a Coca-Cola, a Nike ou o McDonald's para quem é da minha época.

Esses dias, no Litoral Norte, me chamou atenção a quantidade de produtos que exibem o nome TikTok. Vi até uma menina de cerca de 10 anos na beira da praia com um maiô estampando a logo da empresa. Sim, vale lembrar que é uma empresa.

Se você tem crianças na família, certamente, já se surpreendeu ao ver um coleguinha da turma fazer seu aniversário temático de... Sim, de TikTok. Pode ir à uma loja de decoração conferir se não tem painéis, balões e copinhos com a marca da empresa. Pois é, repito: é uma empresa.

Agora, fica a pergunta: como uma empresa consegue despertar tanto engajamento com seu público? Vale estudar o caso e tentar transferir, nas devidas proporções, as estratégias para o seu negócio.

Tudo muda o tempo todo. #atenção