Novo ponto com cafés da Starbucks abre no Quarto Distrito

A Starbucks, agora, está mais perto dos moradores do Quarto Distrito, em Porto Alegre. Depois de abrir a primeira unidade gaúcha no BarraShoppingSul, expandir para o aeroporto e para Canoas, a rede norte-americana desembarca no Instituto Caldeira, mas num formato diferente .

O modelo, agora, é inédito na cidade: de self-service. Por isso, funcionará dentro da SuperPocket, loja de conveniência de autoatendimento que opera em condomínios e empresas do Rio Grande do Sul, inclusive no Instituto Caldeira.

Michele Tolotti Rafaeli, dona do SuperPocket , conta os detalhes da novidade. “Somos o primeiro micromarket a ter uma máquina Starbucks, assim como fomos os primeiros a ter máquinas de café da Nescafé”, explica.

No cardápio, estarão espressos, machiattos, lattes, cappuccinos, café americano, café com leite, mocha e chocolates. Os preços variam entre R$ 5,90 e R$ 12,90.

A empreendedora revela que a relação surgiu através da Nestlé. “Temos uma parceria de dois anos com as máquinas Nescafé. Quando houve a oportunidade de ter uma máquina da Starbucks aqui, não houve dúvidas que a SuperPocket seria parceira”, afirma.