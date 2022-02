Mamma Mia abrirá onde era o Bologna em julho na Zona Sul

A tradicional esquina da avenida Coronel Marcos com a rua Déa Coufal, no bairro Ipanema, na zona sul de Porto Alegre, entrou para a história gastronômica da cidade devido a um restaurante que operou no endereço por seis décadas, o Bologna, fechado em 2017. Agora, um novo capítulo começará a ser contado no local, ainda atraindo amantes da culinária. A galeteria Mamma Mia ocupará o espaço, que atualmente é um canteiro de obras para a construção de um centro comercial que se chamará Bologna Mall.

“Os antigos frequentadores do Bologna são clientes que queremos conquistar com o nosso atendimento e com a qualidade do galeto e das massas do Mamma Mia”, diz Julinho Cavichioni, fundador da marca de Gramado e responsável pelo Grupo JPLP, que também administra nomes como El Fuego, Neni Café Bar e Restaurante e Neni Pizza e Pasta.

Julinho revela que o restaurante deve abrir entre julho e agosto deste ano e que o empreendimento empregará aproximadamente 35 pessoas . “A nova operação terá 450m² e vai oferecer tanto a sequência de rodízio como o cardápio Express, que tem um mix de pratos montados para almoço e jantar com os mesmos produtos do restaurante. Vamos ter os galetos assados na brasa, a polenta frita, as massas frescas com molhos variados e a tradicional salada de radicci com bacon, com hortaliças orgânicas cultivadas em estufas próprias. Além disso, ampliaremos o nosso atendimento delivery para a região”, adianta Julinho.

A esquina sempre atraiu pessoas de diversas regiões de Porto Alegre e até do interior do Estado. Muitos frequentadores do Bologna davam uma caminhada pela praia de Ipanema após o almoço, já que ficava a uma quadra de distância. Esse fator, inclusive, foi determinante para justificar o investimento. “Foi feita uma pesquisa e percebemos uma carência de serviços de qualidade na área. É uma região com muito potencial”, afirma.

restaurante Copacabana Na mesma rua, quase em frente a onde abrirá a Mamma Mia, atualmente funciona outra grife tradicional gaúcha: o, que atraía personalidades ao seu salão na Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa. O negócio mudou-se para a Zona Sul em 2021, por enquanto focado no delivery.

"Estou com 55 anos, sempre fui ambicioso e sonhador. Já tinha uma veia empreendedora desde pequeno", comentou Julinho ao Jornal do Comércio, na última segunda-feira (14). Esta não é a única novidade da Mamma Mia, que se instala no Cais Embarcadero também.

Marcas como a petshop Cobasi e uma rede de farmácias devem se somar ao ponto comercial, cuja obra está sendo erguida pela Allgayer Engenharia e pela Bela União Imóveis.