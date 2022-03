Maquiadora de Viamão que atendia clientes em casa abre segundo salão em Porto Alegre

A paixão pelo mundo da beleza e estética começou cedo na vida da cosmetóloga Daiane de Fraga, 36 anos. “Participava de um coral no colégio e a minha função principal, antes mesmo de cantar, era fazer o cabelo e maquiagem das minhas colegas para as apresentações”, conta Dai, como é conhecida, que é só sorrisos ao relembrar da sua trajetória. No Dia Internacional da Mulher, a empreendedora de Viamão deu um passo adiante na sua carreira e abriu a segunda unidade da sua rede de salão de beleza. O novo espaço está situado na avenida João Wallig, nº 348, no bairro Passo d’Areia, em Porto Alegre.

O interesse pela área, segundo a empreendedora, já estava no seu DNA antes mesmo de nascer. “Minha família, desde a minha mãe, que tem uma loja de roupas, até a minha tia avó, que possuía um salão aqui em Viamão, sempre teve essa veia voltada para o mundo da beleza. Acredito que era parte do meu destino trabalhar com isso, e é o que eu amo fazer”, declara.

Quando iniciou sua carreira na área, há quase 20 anos, Dai passava por um momento muito difícil na vida. “Estava cursando estética e cosmetologia na Ulbra quando o meu pai descobriu um câncer em estágio bem avançado. Lembro que ele me perguntou como eu iria continuar estudando se ele não poderia mais pagar pelo curso. Decidi ir até a universidade ver se conseguia algum desconto”, explica. Porém, por ter estudado a vida inteira em escolas particulares, a empreendedora não se encaixava em nenhum dos requisitos para participar dos programas de descontos. A opção que restou, que viria a ser o primeiro passo da sua carreira, era trabalhar na própria faculdade como estagiária. “Na época, estavam abertas duas vagas, uma de telefonista e outra de maquiadora na Ulbra TV. Eu ainda não tinha feito aquela cadeira, mas, como sou metida, decidi me arriscar e falei que queria o trabalho”, admite.

Após algum tempo de estágio, Dai foi contratada, e usou boa parte do dinheiro para investir no seu aprendizado. “Estudei muito, fui para São Paulo, lá fiz curso de visagismo com o precursor desta técnica no Brasil, também fiz curso de maquiagem air brush com a Catharine Hill, que era a maior novidade daquela época”, afirma. Tendo trabalhado em diversos salões e espaços da Capital, a maquiadora conta que sentiu a necessidade de entender mais sobre marketing digital, ramo que estava tomando cada vez mais força na internet.

“Realizei uma pós-graduação em Marketing de Moda na ESPM, e lá descobri que meu alcance orgânico era muito bom. Tinha um quarto vazio na minha casa e eu fiz lá uma espécie de camarim, e comecei a atender ali mesmo, até que um dia tive um casamento tão grande que a sala de estar da casa da minha mãe estava cheia de madrinhas. Nesse momento, percebi que precisava do meu próprio espaço”, diz.

Em 2016, a empreendedora abriu o Studio Dai Fraga, localizado no centro de Viamão, e em pouco mais de um ano, a sala de 50m² já não comportava mais a demanda do salão . “Troquei de espaço com a minha mãe, que estava lá há 28 anos, e com um local maior também necessitava de uma equipe maior. Contratei mais três manicures, dois cabeleireiros, incluí outros serviços e investi em equipamento. Chegava a maquiar uma média de 12 pessoas por semana, mas, com o início da pandemia, esse número caiu para zero. Tive de mudar muitas coisas e me reinventar, mas tudo isso foi necessário para o crescimento do negócio”, acredita Dai.

O desejo de expandir o seu nome sempre existiu, mas foi somente em 2021, quando conheceu o empresário Lucas Fauth, que a oportunidade surgiu. “Ele tinha comprado um salão em Porto Alegre e me convidou para comandar a operação. Nós somos sócios, o espaço tem o meu nome, mas todo o esqueleto do negócio é dele”, brinca. Dai também reforça que, para ela, o maior desafio é a gestão de pessoas. “Sempre tento ouvir ao máximo a minha equipe, e agradeço por ter a sorte de trabalhar com pessoas que me alertam se algo não está muito legal, sempre me estimulando a crescer. Sei que nada disso é fruto somente do meu sucesso, e sim da equipe e do apoio de muitas outras pessoas”, completa.