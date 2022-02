Malharia entra por acaso em nicho de uniformes e acaba descobrindo filão de mercado

Presente no ramo têxtil desde 2007, a Acesso Rouparia Escolar, empresa familiar de Daiane Cardoso, 39 anos, e de seu marido Erick Souza do Nascimento, 44, passou por dois anos difíceis sem a intensa produção de uniformes escolares, como estavam acostumados. A previsão, no entanto, é que o retorno às aulas presenciais gere um faturamento significativo para o caixa da loja. "Apesar de a nossa produção ser anual, e também possuirmos uniformes à pronta-entrega, o período de pandemia foi muito complicado para todos nesse segmento", afirma Daiane.

Por ter nascido e crescido dentro de uma indústria de confecção, e já conhecer sobre o ramo, quando se casou, Erick decidiu investir no próprio negócio com a esposa.

"Criamos a nossa marca há 15 anos, mas antes vendíamos apenas coleções de vestuário masculino e feminino, e somente para lojistas", explica a empreendedora. A oportunidade de trabalhar com uniformes surgiu em 2012, quando a diretora da escola da sua filha estava sem fornecedores e pediu auxílio para o casal.