Tia dos doces, da Ufrgs, sonha em voltar a vender 500 doces por dia

Presente no campus do Vale da Ufrgs há cerca de 18 anos, Maria das Dores, 56 anos, mais conhecida como a tia dos doces, aguarda ansiosamente o retorno das aulas presenciais. Ao lado do marido Aguinelo Rodrigues, 62, e com a ajuda dos filhos, Maria vende docinhos e trufas para estudantes, funcionários e quem mais passar pela famosa escadaria do Vale, ao lado do ponto de ônibus da Carris.

Há 20 anos, quando morava em Montenegro, a doceira já empreendia na área da gastronomia, porém, vendia lanches salgados. "Sofria bastante com essa questão do horário, meu marido saía para vender na rua, mas lanche é algo muito específico, então não vendia tão bem. Comecei a fazer trufas e apostar no doce, porque não tem hora para comer um docinho, né? É o dia todo", afirma. Quando se mudaram para Porto Alegre, em 2004, continuaram mantendo vivo o negócio, porém, apostando em um público diferente: os universitários .

"Começamos a vender ali pelo Restaurante Universitário da Ufrgs, o RU, e, com o tempo, fui aperfeiçoando as técnicas e sabores. Também iniciei os docinhos como uma opção mais barata para os estudantes", explica. Antes da pandemia, o casal chegava a vender até 500 docinhos por dia, de segunda à sexta-feira, porém, com o início das aulas a distância, esse número caiu para menos da metade, trazendo muita dificuldade financeira para a família.

"O início, ali em 2020, foi o mais difícil. Tenho problema de asma, então, não podia sair na rua para vender, meu marido acabava indo sozinho, mas também não rendia muito. O que nos salvou foi a imensa ajuda que tivemos dos alunos, com doações de comida e outros auxílios. Até hoje ainda recebo ajuda. Se não fosse por isso, nem imagino como teríamos sobrevivido, foi um baque muito grande", admite Maria.

Mas, apesar das dificuldades, o casal não desanima. "Estamos ansiosos para voltar logo, queremos trabalhar. Além de gerar renda, adoramos ir lá e conversar com o pessoal, passar o tempo. Mesmo que as vendas diminuam, vamos continuar lá, o convívio é tudo, eu amo muito estar ali", confessa.

O sentimento, agora, é de esperança e grande expectativa para o retorno das aulas. Segundo Maria, o casal notou um maior movimento de pessoas pela região, e ainda acredita que a tendência é só aumentar. "O objetivo é retomar a quantidade de vendas e demanda que tínhamos antigamente. Acredito que a situação vai melhorar", completa a doceira.

Para interessados, o casal está no campus todos os dias pela manhã, e encomendas de doces e trufas também podem ser feitos pelo Instagram @tia_dos_docinhos_e_trufas.