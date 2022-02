Programa da UCS tem mais de 400 vagas de trabalho para a região de Caxias do Sul

O Programa UCS Carreiras, da Universidade de Caxias do Sul, tem 471 vagas de trabalho abertas para a região de Caxias do Sul em fevereiro. A iniciativa oferece 139 vagas de estágio e 332 efetivas para a comunidade, com foco nos alunos de ensino médio e graduação.

O projeto foi criado com o objetivo de conectar estudantes e a comunidade com o mercado profissional, para possibilitar novas inserções no mundo do trabalho e reforçar a empregabilidade. Assim como candidatos, que podem cadastrar currículos e encontrar a oportunidade desejada, o Programa acolhe o cadastro de empresas parceiras para a divulgação das vagas e convênios.

O recrutamento e a seleção ocorrem de acordo com os perfis buscados pelas empresas. Os candidatos podem contar com o suporte de encontros presenciais ou online para auxílio no desenvolvimento de currículos, orientação profissional, análise de perfil e orientação para as entrevistas. Após a contratação, há acompanhamento e pesquisa de satisfação de clientes e estagiários ou contratados. Mais informações no site (ucs.br/carreiras).