Novo app de carros é lançado com DNA gaúcho: 'a diferença é a valorização do motorista'

Com o objetivo de inovar e humanizar o atual sistema de mobilidade urbana, o empresário gaúcho Jailson Ferreira, 54 anos, decidiu tirar o sonho do papel e criar o Chofer App. Com o grupo JBG3, o projeto tem como pilar principal a transparência com os motoristas parceiros. “Criar um aplicativo de transporte 100% brasileiro, pensado e moldado para a nossa realidade sempre foi um desejo meu. Ainda existem muitos gaps para explorar nesse mercado”, acredita.

Com um investimento de R$ 5 milhões, o sistema demorou três anos para ser desenvolvido, e hoje conta com quase 5 mil motoristas parceiros. Agora, o foco principal segue sendo a implantação de novas ferramentas para melhorar ainda mais a experiência de motoristas e usuários.

Depois de participar da criação de outro aplicativo de mobilidade em 2016, e vender a sua parte do negócio em 2017, Jailson iniciou um extenso estudo de mercado e mudanças, tanto no Brasil quanto em outros países. “Enxerguei uma oportunidade. O mercado da tecnologia é vasto e as possibilidades são infinitas, mas não podemos esquecer que estamos lidando com pessoas, por isso gostamos de nos referir a Chofer como um sistema de mobilidade humana”, explica.

A proposta, segundo o empreendedor, é valorizar mais a peça central da operação: os motoristas. “Notamos que eles sofrem muito para manter sua subsistência e até mesmo para entender quais valores podem e devem ganhar. Nossa proposta é tanto informar quanto remunerar melhor os nossos parceiros ”, afirma. Outro diferencial do aplicativo é a integração do Chofer Bank, um banco digital próprio para o aplicativo, que visa facilitar o pagamento das viagens, e também oferece bônus e serviços exclusivos para os usuários. Jailson reforça que, para criar um ambiente mais seguro, todos motoristas recém-cadastrados passam por uma extensa análise, incluindo busca por antecedentes criminais.

Atualmente, o serviço está ativo em três estados. No Rio Grande do Sul, presente em Porto Alegre e Santa Maria, no Espírito Santo, na Grande Vitória e no Rio Grande do Norte, em Mossoró e Natal. “São estados que estão carentes de inovação e passando por diversos problemas. O público está ansiando por alternativas aos grandes aplicativos”, garante. A projeção é atingir, no início, pequenas cidades e espaços menores, até chegar ao ponto de agregar maiores municípios.