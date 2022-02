Retorno das aulas movimenta negócios

Papelarias, lojas de uniforme e comerciantes de rua sofreram com a transição das atividades escolares presenciais para o digital. Isso ocorreu pois boa parte do lucro desses empreendimentos decorria do ambiente físico dos colégios e o movimento que o mesmo gerava no entorno, como é o caso da Papelzito Papelaria e Informática, que teve de se reinventar durante esse período. Segundo Delmar Moers, 52 anos, sócio da empresa, o diferencial da loja na avenida da Azenha, nº 661, em Porto Alegre, é que, além de trabalhar com produtos tradicionais de uma papelaria, oferece artigos voltados à informática e ao home office. "Durante a pandemia, passamos por uma reinvenção diária, tanto na forma de atendimento, por meios digitais como WhatsApp e Instagram (@papelzito), como também uma rápida adequação do mix de produtos, voltado mais ao trabalho e estudo feitos em casa, e até a parte de manutenção de informática, que trouxe novos clientes e uma boa compensação da perda de faturamento nas linhas escolar e escritório", explica. Delmar garante que, apesar de a papelaria vender bem em diversos períodos do ano, nada se compara à época de volta às aulas. "Sempre foi a nossa maior safra. Possuíamos um sistema bem regulado de compras com nossos parceiros e fornecedores para esse período, mas, nesses últimos dois anos, a estatística não tem sido favorável para essa organização", admite o empreendedor. Atualmente, a grande questão, conforme Delmar, é identificar o novo comportamento do consumidor e ser capaz de se preparar para atendê-lo de acordo com suas necessidades. A expectativa para este ano é de que as vendas sofram um aumento, embora ainda impactadas pelo novo mercado gerado pela pandemia. "O consumidor está com diferentes padrões de necessidade e consumo. Percebemos um endividamento alto em grande parte das classes C e D, então também nos adequamos para um bom parcelamento, e oferecemos itens mais básicos e acessíveis, que estão sendo o alto das vendas", completa. Delmar continua, contudo, animado e acreditando que 2022 será um ano de retorno. Em parceria com a sócia Sandra Regina, 54 anos, a Papelzito abriu as portas em 2003, após a dupla notar uma carência no ramo na região da Azenha. "Existiam pouquíssimas papelarias que trabalhavam com o mix de informática, suprimentos e manutenção agregados ao negócio, que já era minha a experiência anterior. Apesar de não termos currículos nesse ramo específico, recebemos muitas informações de parceiros e realizamos diversos cursos de especialização em gestão, onde fomos nos aprimorando", expõe, acrescentando que Sandra trabalhava com vendas antigamente. O negócio funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h30min.

Período representa melhora nas vendas

Quiosque de shopping prepara estoque com expectativa de procura. Foto: MAGNOLIA/REPRODUÇÃO/JC Quiosque de shopping abastece o estoque para o período. Foto: MAGNOLIA/REPRODUÇÃO/JC

Segundo Francisco Maranhão, 39 anos, gerente da Magnólia Papelaria, o período de volta às aulas é o segundo melhor do ano para as vendas do negócio, perdendo apenas para o Natal. O empreendedor ainda reforça que, por se tratarem de momentos muito próximos, é possível que produtos vendidos no feriado natalino sejam utilizados apenas no retorno escolar.

Para Francisco, que havia aberto o quiosque apenas um ano antes do início da pandemia, no Iguatemi, apesar da migração para as aulas a distância em 2020, os produtos de papelaria continuaram com demanda no mercado.

"Acredito que as pessoas gostam do toque no papel, da personalização e de todo o carinho envolvido em suas próprias anotações feitas à mão, que o meio digital não proporciona. A aula pode ser a distância, mas o papel e a caneta continuaram pertinho", afirma.

No entanto, com o retorno das atividades presenciais, a expectativa é grande para o aumento das vendas. "Esperávamos que as vendas melhorassem ainda mais, e estávamos com o estoque preparado para isso. Porém, por enquanto, o faturamento ainda está o mesmo do ano passado. Acredito que o calor fez as pessoas ficarem na praia, mas elas vão voltar."

Loja de confecção prevê aumento significativo no faturamento

A loja de Daiane e Erick foi diretamente afetada com as crianças em casa. Foto: ANDRESSA PUFAL/JC Fotos da dona Daiane Nascimento e da loja Acesso Rouparia Escolar. Foto: ANDRESSA PUFAL/JC Fotos da dona Daiane Nascimento e da loja Acesso Rouparia Escolar. Foto: ANDRESSA PUFAL/JC

Presente no ramo têxtil desde 2007, a Acesso Rouparia Escolar, empresa familiar de Daiane Cardoso, 39 anos, e de seu marido Erick Souza do Nascimento, 44, passou por dois anos difíceis sem a intensa produção de uniformes escolares, como estavam acostumados. A previsão, no entanto, é que o retorno às aulas presenciais gere um faturamento significativo para o caixa da loja. "Apesar de a nossa produção ser anual, e também possuirmos uniformes à pronta-entrega, o período de pandemia foi muito complicado para todos nesse segmento", afirma Daiane.

Por ter nascido e crescido dentro de uma indústria de confecção, e já conhecer sobre o ramo, quando se casou, Erick decidiu investir no próprio negócio com a esposa.

"Criamos a nossa marca há 15 anos, mas antes vendíamos apenas coleções de vestuário masculino e feminino, e somente para lojistas", explica a empreendedora. A oportunidade de trabalhar com uniformes surgiu em 2012, quando a diretora da escola da sua filha estava sem fornecedores e pediu auxílio para o casal.

"Depois disso, iniciamos com um trabalho de formiguinha. Antes de iniciar no ramo escolar, inclusive, não tínhamos nem loja física. A aceitação e indicação dos pais foi muito importante, conseguimos alcançar novas escolas de educação infantil e fomos em busca de parcerias com redes maiores", diz. Atualmente, a empresa da avenida João Salomoni, n° 600, na Vila Nova, em Porto Alegre, conta com 12 escolas no seu portfólio, também produzindo peças de ballet. O objetivo é crescer ainda mais, alcançando mais clientes e tornando-se referência no segmento. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 14h às 18h, e aos sábados, das 9h ao meio-dia.

Vendedores ambulantes já notam maior circulação de pessoas

Casal vende doces há mais de 18 anos no campus do Vale da Ufrgs. Foto: GIOVANNA SOMMARIVA/ESPECIAL/JC

Presente no campus do Vale da Ufrgs há cerca de 18 anos, Maria das Dores, 56 anos, mais conhecida como a tia dos doces, aguarda ansiosamente o retorno das aulas presenciais. Ao lado do marido Aguinelo Rodrigues, 62, e com a ajuda dos filhos, Maria vende docinhos e trufas para estudantes, funcionários e quem mais passar pela famosa escadaria do Vale, ao lado do ponto de ônibus da Carris.

Há 20 anos, quando morava em Montenegro, a doceira já empreendia na área da gastronomia, porém, vendia lanches salgados. "Sofria bastante com essa questão do horário, meu marido saía para vender na rua, mas lanche é algo muito específico, então não vendia tão bem. Comecei a fazer trufas e apostar no doce, porque não tem hora para comer um docinho, né? É o dia todo", afirma. Quando se mudaram para Porto Alegre, em 2004, continuaram mantendo vivo o negócio, porém, apostando em um público diferente: os universitários.

"Começamos a vender ali pelo Restaurante Universitário da Ufrgs, o RU, e, com o tempo, fui aperfeiçoando as técnicas e sabores. Também iniciei os docinhos como uma opção mais barata para os estudantes", explica. Antes da pandemia, o casal chegava a vender até 500 docinhos por dia, de segunda à sexta-feira, porém, com o início das aulas a distância, esse número caiu para menos da metade, trazendo muita dificuldade financeira para a família.

"O início, ali em 2020, foi o mais difícil. Tenho problema de asma, então, não podia sair na rua para vender, meu marido acabava indo sozinho, mas também não rendia muito. O que nos salvou foi a imensa ajuda que tivemos dos alunos, com doações de comida e outros auxílios. Até hoje ainda recebo ajuda. Se não fosse por isso, nem imagino como teríamos sobrevivido, foi um baque muito grande", admite Maria.

Mas, apesar das dificuldades, o casal não desanima.

"Estamos ansiosos para voltar logo, queremos trabalhar. Além de gerar renda, adoramos ir lá e conversar com o pessoal, passar o tempo. Mesmo que as vendas diminuam, vamos continuar lá, o convívio é tudo, eu amo muito estar ali", confessa.

O sentimento, agora, é de esperança e grande expectativa para o retorno das aulas. Segundo Maria, o casal notou um maior movimento de pessoas pela região, e ainda acredita que a tendência é só aumentar.

"Agora o objetivo é retomar a quantidade de vendas e demanda que tínhamos antigamente. Acredito que a situação vai melhorar", completa a doceira.