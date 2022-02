6 aplicativos que podem ajudar na organização do seu negócio em 2022

Fazer a gestão de negócios é uma tarefa fundamental para a sua sobrevivência, e a má administração é uma das principais causas da falência. Segundo a pesquisa Sobrevivência de Empresas (2020), realizada pelo Sebrae Nacional, 29% das instituições classificadas como MEIs (Microempreendedores Individuais) fecham as portas após cinco anos de atividades. Para as microempresas, a taxa fica em 21,6% e as de pequeno porte 17%, ambas no mesmo período analisado.

Outro dado importante que atesta a necessidade da gestão de negócios é o crescimento de trabalhadores autônomos: no segundo trimestre de 2021, segundo a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), o número daqueles que trabalham por conta chegou a 24,8 milhões de pessoas, alta de 4,2% em relação aos três meses imediatamente anteriores. A quantidade de trabalhadores nesta condição corresponde a 28,3% da população ativa no mercado, segundo o IBGE.

Para começar 2022 com melhores alternativas e evitar esse cenário, uma forma de organizar seu negócio, suas atividades diárias e prestação de serviços são os aplicativos de gestão, disponíveis para smartphones, tablets ou computadores. Muitos desses mecanismos, que tiveram alta procura devido a pandemia, possuem ferramentas de administração, finanças e de tarefas, por exemplo. Abaixo, confira uma lista de seis opções de plataformas de organização empresarial.

1 - Tecnofit personal

É um aplicativo gratuito desenvolvido pela startup brasileira Tecnofit, especialista em sistemas de gestão para academias, crossfit, studios e demais centros de prática de exercício físico orientado. A ferramenta é voltada para personal trainers, que geralmente precisam gerenciar sozinhos sua carta de alunos e os treinos que oferecem. O profissional da área pode prescrever aulas e enviá-las em poucos cliques diretamente pelo aplicativo e os alunos podem acessar a lista de exercícios também pelo app. É possível inserir vídeos demonstrativos, fazer treinos inclusivos para grupos de pessoas, receber feedbacks dos alunos e readequar os exercícios conforme as necessidades, com a análise do histórico de quem o personal trainer atende.

2 - QuickBooks ZeroPaper

Essa ferramenta possibilita a gestão financeira básica, por meio de controle e análise de fluxo de caixa empresarial. Com a plataforma, é possível registrar as movimentações com geração de relatórios. O ideal, segundo a instituição responsável pelo aplicativo, é inserir as informações financeiras no sistema exatamente como estão nas contas bancárias do empreendedor. Assim, o QuickBooks ZeroPaper funciona como um espelho do extrato bancário. O aplicativo oferece recursos como fluxo de caixa; controle de recebimentos e despesas; emissão de recibos; gerenciamento de contratos; e alertas de vencimento.

3 - Controle de Vendas

Aplicativo também desenvolvido no Brasil, é ideal para o que o próprio nome do sistema diz: administrar as vendas. Empreendedores podem realizar o controle do fluxo de caixa por meio de resumos e relatórios, além de manter os dados dos clientes atualizados. O dispositivo permite as seguintes funcionalidades: cadastro de clientes; notificação de cobranças; e parcelamentos.

4 - Trello

Possui funcionalidades para organizar as tarefas de uma empresa, como reuniões, projetos, eventos e definição de metas. Empresas com equipes ou pessoas que dividem funções podem utilizar a ferramenta para atribuição de tarefas, cronogramas, métricas de produtividade e calendários de atividades. O serviço possui um sistema de quadros e cartões que possibilitam essa organização das tarefas e dos prazos a serem cumpridos, bem como compartilhar as demandas com colegas do time ou de toda a empresa.

5 - Google Drive

Ferramenta já conhecida pelo clound computing, ou computação em nuvem, o Google Drive possui muitas funcionalidades para uma rotina de escritório, como é o caso do Google Docs, útil para a criação de arquivos de textos, planilhas, formulários e apresentações de slides. Os arquivos, ao serem criados, podem ser compartilhados com outras pessoas da mesma empresa ou de instituições diferentes. O serviço está ligado a contas de g-mail. Associado ao Drive, o usuário ainda pode contar com o Google Agenda, para definir e organizar horários de demandas e reuniões.

6 - KanbanFlow

Este aplicativo, disponível somente para computadores, possui funções semelhantes ao Trello, com cartões em que são organizadas as tarefas a fazer, pendentes e em produção. Mas também permite que o empreendedor monitore a produtividade de seu negócio. Isso porque, por meio da função de cronômetro que as atividades possuem e que pode ser acionada para que as pessoas responsáveis saibam quanto tempo elas empenham em cada tarefa. A plataforma é também indicada para quem procura ferramentas que possibilitem foco nas atividades, por proporcionar a função de timer dentro da técnica Pomodoro, na qual a pessoa dedica um tempo determinado (geralmente 25 minutos) para trabalhar na tarefa sem interrupções e focar na produtividade.