Como aumentar faturamento e diminuir custos nos pequenos negócios

Embora cada empresa possua uma necessidade, há algumas práticas que ajudam qualquer pequeno negócio a aumentar seu faturamento e diminuir seus custos. Democratizar o acesso a esse conhecimento é um dos focos, inclusive, do Programa ALI, projeto do Sebrae que integra o Brasil Mais, desenvolvido em parceria com o Ministério da Economia e o CNPq. Entre as estratégias utilizadas para chegar a esse resultado, estão: criação de novos produtos e serviços; desenvolvimento de parcerias comerciais; estratégias comerciais; campanha de fidelização com clientes; campanhas de impulsionamento em redes sociais; ampliação do modelo de negócios; e organização de sistemas e métodos. Felipe Bitarello Gudaites, agente de inovação do projeto, lembra que não há custo nenhum para participar. São quatro meses de encontros online individuais e coletivos. “ As empresas que aderem ao programa recebem acompanhamento técnico do agente . A atividade é bem flexível, totalmente embasada nas melhores práticas do mercado, construindo formas inovadoras de enfrentar as adversidades do mercado”, revela o profissional. O projeto iniciou em 2008 e já foram atendidas quase meio milhão de empresas. Para integrar a iniciativa, é necessário se inscrever no site brasilmais.economia.gov.br. Confira abaixo algumas dicas.

Confira dicas para aplicar e fazer sua marca crescer

- Estude seu preço de venda para que ele contemple todos os indicadores importantes para o funcionamento do seu negócio. Não copie o preço da concorrência. Elabore, valide e teste os seus preços baseado no modelo do seu negócio

- Conheça o seu público-alvo: estabeleça vínculos e esteja sempre buscando ações para manter o relacionamento com seus clientes. Mantê-los ativos é tão importante quanto conquistar novos

- Saiba quais são os indicadores que são primordiais de serem acompanhados e crie metas para eles, como: tempo de confecção x tempo de entrega, número de pedidos x número de visitas, faturamento bruto x custos variáveis e outros. São eles que determinarão o crescimento do seu negócio de forma sustentável e precisam ser diariamente acompanhados

- Busque incessantemente a inovação dentro da sua área: o comportamento do seu cliente muda mais rápido do que as ideias novas são implantadas. Se atualize, não faça mais do mesmo, busque se diferenciar dos demais e oferecer novidades sempre