Restaurante opera com formato de desperdício zero no Menino Deus

Quando o restaurante em que trabalhava fechou, por conta da pandemia, o cozinheiro Jonas Azambuja, 33 anos, se viu desempregado e obrigado a tomar uma atitude. Em maio de 2021, abriu as portas do seu primeiro negócio. Ao lado do antigo colega de trabalho e atual sócio, Guilherme Chagas, 32, o empreendedor está à frente do Café e Cozinha .ZERO.

“Tanto eu quanto o Guilherme sempre tivemos vontade, mas nunca houve a oportunidade, então a pandemia acabou resultando nisso. Tínhamos que fazer alguma coisa. Foi empreendedorismo por necessidade”, explica Jonas. Ainda que o negócio tenha sido inaugurado durante um período conturbado, o sócio afirma que o empreendimento está sendo a realização de um sonho. “Apesar de o mercado da gastronomia ser muito difícil, com salários baixos e pouca valorização do nosso trabalho, abrir um espaço próprio significa ter a possibilidade de colocar lá dentro tudo aquilo que tu acreditas e gostaria de ver no mundo, e é isso que fazemos aqui”, garante.

O diferencial do local é a preocupação que ambos sócios possuem com a sustentabilidade e o meio ambiente . Segundo Jonas, o próprio conceito de sustentabilidade é usado de uma forma muito errada hoje. “Pessoas e marcas fingem que são sustentáveis, mesmo que ainda poluam e possuam produtos prejudiciais. Então, mesmo que a nossa operação, por enquanto, esteja num nível médio, por trabalharmos somente com produtos locais, orgânicos e termos essa preocupação no desperdício e resíduos, já acabamos nos destacando daqueles que não fazem nada”, acredita.