Estados Unidos oferecem oportunidades para empreendedores brasileiros

A embaixada e consulados dos Estados Unidos realizaram uma coletiva de imprensa para falar dos programas voltados a empreendedores e empreendedoras do Brasil. Julia McKay, adida cultural adjunta, disse que o objetivo é promover a prosperidade econômica para construir pontes entre os dois países. " Nossos esforços se concentram em iniciativas que estimulam a inovação para oferecer oportunidades para que mulheres e jovens profissionais estejam preparados com maturidade para suas comunidades ", destaca Julia. Katie Thompson, adida adjunta de economia para assuntos de empreendedorismo e inovação, ressalta ser importante criar engajamento entre as duas nações, gerando cooperação. "A missão dos Estados Unidos tem muitos programas e iniciativas interessantes para ajudar os pequenos e médios negócios", detalha Katie, reforçando o tema do empoderamento feminino. As oportunidades são abertas periodicamente e cada uma delas é específica por grupos e interesses. Confira abaixo mais informações sobre as atividades, divulgadas pela imprensa, pelas redes sociais e pelo site br.usembassy.gov/pt.

Quatro programas de mentoria e aceleração

AWE - Programa de educação empresarial online que fornece às mulheres empreendedoras habilidades, recursos e as redes necessárias para escalar e desenvolver negócios de sucesso. Ele cobre os tópicos de administração de empresasas, marketing e financiamento sob a coordenação e apoio de facilitadores experientes e mentores de sucesso. Veja mais no site do programa: maisunidos.org/awebrasil.

YLAI - É um programa anual para jovens empreendedores sociais e econômicos para ajudá-los a construir suas habilidades de liderança e empreendedorismo. A edição de 2021 aconteceu virtualmente e incluiu 17 bolsistas do Brasil entre os participantes de toda a América Latina, Caribe e Canadá.

RME Digitaliza - A Embaixada dos EUA em Brasília facilita um curso de treinamento de oito semanas para 122 empresárias brasileiras sobre a adoção e uso de ferramentas e tecnologias digitais para o crescimento de seus negócios.

Female Scale - O Consulado de São Paulo oferece serviços de aceleração e incubação para 10 startups lideradas por mulheres e as empresas com melhor desempenho recebem capital inicial para investir em seus negócios. Tem parceria da B2Mamy, empresa que conecta as mães ao mercado de inovação.