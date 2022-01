Há 22 anos na família, sítio segue sendo ponto turístico de Gravataí

O Sítio do Tio Ari é opção para quem busca se refrescar com muita água e sombra para churrasco. Construído em 2000 pelo patriarca da família Costa, Ari José de Oliveira Costa, o local cresceu e segue expandindo até hoje. Atualmente, o atual gestor do negócio é o neto de Ari, Wagner Ramos, de 26 anos.

"Desde que meu avô abriu o sítio, há 22 anos, segue com o mesmo propósito. Ele pode não estar mais aqui, mas ainda é o Sítio do Tio Ari e vai continuar sendo", explica Wagner. Quando faleceu, em novembro de 2015, Ari deixou o comando do negócio para sua única filha, Rejane, mãe de Wagner, que toca o espaço ao lado do filho.

O local abre somente durante a temporada de verão, de novembro a março. Porém, mesmo que não aberto ao público, o sítio só fica de fato fechado durante um ou dois meses no ano. "Além de fazer a manutenção durante esse período, estamos sempre instalando alguma atração nova aqui no parque. Todo ano, tem uma inovação diferente", afirma. Outra iniciativa que começou recentemente foi o encontro de carros antigos, que terá a sua segunda edição em março deste ano.

"Temos muitos planos, estamos sempre pensando em mais coisas. Para a próxima temporada, por exemplo, já queremos estar com mais piscinas e quiosques. Também vamos precisar contratar mais pessoal. Sempre foi muito familiar, mas não estamos mais dando conta da demanda", expõe Wagner.

Funcionando de terça a domingo, incluindo feriados, o espaço conta com piscinas liberadas com tobogãs, quiosques, mais de 250 churrasqueiras, estacionamento gratuito e disponibilidade de levar bebidas e comidas. Não é exigido comprovante de vacina, mas, de acordo com o gestor, a alternativa vem sendo cogitada caso continuem surgindo mais casos de Covid-19.

O horário de funcionamento é das 8h às 18h, e o valor varia dependendo do dia. Durante a semana, o ingresso individual é de R$ 20,00, crianças de 7 anos a 10 anos pagam R$ 10,00 e crianças de até 6 anos não pagam.

Nos fins de semana e feriados, o ingresso individual custa R$ 25,00 e o valor para as crianças continua o mesmo. Mais informações pelo WhatsApp (51) 99584-5668 ou Instagram (@sitiodotioari).