Aprender a delegar mais é primordial para quem empreende

Uma reflexão comum a todo mundo que empreende é como e para quem delegar responsabilidades de um negócio. É natural que fundadores de marcas e projetos sintam que sua presença é fundamental para a conquista de resultados. A dificuldade de delegar exagerada, no entanto, pode prejudicar as relações, reduzir chances de crescimento e até levar lideranças à exaustão. "O principal erro é acreditar que se pode fazer tudo sozinho, tornando o processo mais rápido, e que produz melhor do que os colaboradores, achando que eles não vão aprender", alerta Fabi Nunes, capitã da NAU25 Ex/cola de Empreendedores, de Porto Alegre, que atende empresas no desenvolvimento de seus líderes. Em 2021, o empreendimento cresceu 465% devido, entre outras coisas, à expansão de demanda por questões como essa. Segundo a profissional, delegar não significa se esquivar de funções. Ela ressalta que, mesmo encaminhando tarefas, o comprometimento inclui gestores e gestoras. Por isso, treinar e acompanhar é fundamental para que a execução ocorra conforme o esperado. Outro problema recorrente está relacionado à dificuldade em comunicar, exatamente, os objetivos das atividades. "Aqui na NAU25, assumimos a delegação como desenvolvimento de nosso time. Temos uma reunião por semana de 30 minutos, aproximadamente, para que possamos fazer isso e acompanhar tarefas. Usamos a plataforma Trello e Google Drive como ferramentas de acompanhamento", exemplifica. Fabi sugere delegar conforme o nível de maturidade do profissional, sempre procurando equilibrar o que será um desafio com a capacidade de autogestão de quem irá tocar a tarefa. Conforme o colaborador vai amadurecendo e aprendendo, ganha mais liberdade e atuação. "Temos como característica de gestão deixar que a pessoa traga seu DNA, o seu potencial, para contribuir, atuando como protagonista no projeto, e não apenas um mero executor. E isso funciona muito bem. As pessoas se sentem parte do nosso negócio", expõe. A delegação deve começar, conforme Fabi, com tarefas que possam ser realizadas por outra pessoa sem gerar prejuízo para execução e qualidade de entrega. Quem é responsável pela gestão deve focar no que é bom, abrindo mão das tarefas restantes, como questões operacionais. "Quanto mais você colaborar para o desenvolvimento das pessoas do seu time, mais eles poderão assumir coisas que antes estavam só com você. Incentive o desenvolvimento da pessoa, mesmo que ela tenha falhado. Errar é parte do aprendizado", ensina. Assim, sobrará mais tempo para você.

Os sete passos da delegação

1. COLETE: Liste todas as suas tarefas. Faça uma análise geral de uma semana da sua agenda de tarefas que são recorrentes.

2. ANALISE e NOMEIE: Identifique as tarefas que podem ser delegadas e defina a pessoa que assumirá a execução.

3.ORIENTE: Comunique objetivos, prazos e metas claras. Quanto mais claro e objetivo você for na delegação, mais fácil será para quem for executar.

4. VALIDE: Depois de explicar tudo o que você precisa, pergunte para a pessoa o que ela entendeu sobre o que precisa ser feito.

5. ACOMPANHE: Monitore e incentive o colaborador no desempenho e corrija se necessário.

6. CONFIE: Confie no potencial de seus liderados e os incentive. Destaque o que você vê de melhor em cada um deles.

7.AVALIE: Analise o resultado final e dê feedbacks do que foi bom e do que pode ser melhorado.

"Cuidado para você não ser o negócio"

O professor Hugo Breda alerta que as empresas precisam funcionar mesmo sem a presença de quem a fundou. Foto: LUIZA PRADO/JC

Hugo Breda, professor da La Salle e gestor do Macro Office, chama atenção para um fator decisivo para o crescimento das empresas. Segundo ele, é preciso se perguntar se você tem um negócio ou se você é o negócio. "Se você ficar doente e o negócio continuar, existe um negócio", afirma.

Ele insiste que o processo de delegação de tarefas é longo e etapas devem ser cumpridas, mas é extremamente necessário para a sustentabilidade. Os donos das marcas, depois de certa maturidade, precisam sair do operacional e ir para o tático. Depois, subir do tático e ir para o estratégico. Isso se faz através da terceirização ou da contratação de pessoas.

Ao saber delegar, quem empreende abre caminhos promissores, como a expansão por franquias, já que esse exercício faz com que as lideranças desenvolvam um modelo para que outras pessoas possam administrar. As lições de Hugo integram uma trilha educacional do GeraçãoE que será lançada em breve.

Do início sozinho à produção do melhor chocolate do Brasil

André Passow fazia de tudo na Magian Cacao, da colheita da amêndoa à embalagem, até que teve burnout. Foto: LUIZA PRADO/JC

André Passow, 40 anos, vive para o universo do chocolate desde que nasceu. O avô trabalhava na Garoto e o pai tinha uma fábrica de ovos de Páscoa no bairro Ipanema. Graças a essa vivência, assim como os sommeliers sabem identificar um vinho de qualidade, André não erra na hora de listar o que torna um quadrado comestível em uma experiência completa de sensações. Hoje, ele comanda a Magian Cacao, que funciona nos fundos de sua casa, na zona sul de Porto Alegre, e que foi eleito o melhor do Brasil no concurso Bean to Bar. O empreendedor sempre teve dificuldade de delegar, até que teve esgotamento de trabalho, doença chamada de burnout.

O empreendedor conhece os mínimos detalhes de tudo que envolve chocolate. Quando decidiu se aventurar em carreira solo, em 2015, após ter aprendido muito em família, fazia de tudo. Ia à cidade de Belmonte, no sul da Bahia, participar da colheita do cacau na fazenda do produtor Edu Melo e, quando voltava a Porto Alegre, descascava o cacau, batia a massa, colocava o chocolate nas formas, os embalava, imprimia as etiquetas, entregava e respondia as perguntas no e-commerce (www.magiancacao.com). Até que em 2017 caiu no chão da fábrica, quase desmaiado.

Para André, que vende, em média, 7 mil barras por mês Brasil afora, repassar tarefas é um desafio. "Como eu embalava os chocolates, achava que ninguém embalaria como eu", lembra. Embora hoje a empresa conte com quatro colaboradores, além de pessoal para redes sociais, motoboy e nutricionista, o empresário continua se envolvendo em tudo. "Se quebrar a máquina, eu meto a mão. Na fazenda, eu participo da colheita", afirma.

Da época sozinho, lembra da vez em que foi viajar e não ligou o ar-condicionado da fábrica. Perdeu 1 mil barras, que se derreteram. Ele aprendeu a lição de que é mais barato gastar luz do que refazer as etapas. O mesmo vale para o investimento na máquina de embalar, que encapa 700 barras em 15 minutos, enquanto André levava cinco horas para fazer o mesmo à mão.

O dono do negócio ressalta que faz chocolate com propósito. Os ingredientes são naturais, como a baunilha que ele mostra recém-chegada pelo correio em seu formato original. Alguns restaurantes da Capital, como o Dionísia, indicam em seus cardápios que as sobremesas são feitas com chocolates Magian - que ainda vende insumos para chefs.

O nome Magian é a junção dos nomes da família: "Ma" vem de Mathias, seu primeiro filho; "Gi", de Giovana, sua esposa; e "An" de André. Agora, seu outro filho, o Lucas, de 2 anos, ganhará o apelido de Cacao.

André, que mora em frente ao Guaíba, veleja no clube Veleiros do Sul, mas, quando o trabalho está corrido, sofre ao ver seus amigos passando sobre a água. Agonia que termina tão logo ele prova seu chocolate, agora feito em equipe.