Vagas e eventos

A Leroy Merlin está reforçando seu quadro de colaboradores no Rio Grande do Sul. São mais de 80 vagas para atuar nas quatro lojas da companhia no Estado: em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e no Pontal Estaleiro. Dentre as vagas abertas, há oportunidades para os cargos de assessor de vendas, técnico de manutenção, operador de logística, vendedor de projetos, coordenador de gestão de loja e gerente comercial. Interessados devem cadastrar seu currículo no site www.jobs.kenoby.com/leroymerlin





A Rocketseat, edtech que visa formar desenvolvedores a partir de plataformas próprias, está com vagas abertas para a área de TI, para profissionais júnior e pleno. As jornadas de trabalho são fulltime e 100% remotas, com auxílio home office e outros benefícios. Para se candidatar basta acessar este link www.rocketseat.gupy.io

Para ajudar no desenvolvimento e capacitação de profissionais das áreas e interessados em temas como Customer Care, Agilidade e DevOps, a Matera, empresa de tecnologia voltada ao mercado financeiro, fintechs e gestão de riscos, irá realizar o Bootcamp Black Edition. A última edição do curso foi voltada para mulheres, desta vez, o público-alvo é a comunidade negra. As aulas serão ministradas totalmente online e vão acontecer entre os dias 14 e 25 de março de 2022, das 19h30min às 21h45min. No total, serão oferecidas 30 vagas para cada curso. Ao final das aulas, será emitido um certificado de conclusão. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário pelo link www.bit.ly/3tDpJnw