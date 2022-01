Motos e patinetes elétricos viram febre no Litoral Norte

Elas estão por toda parte e viraram a febre do verão 2022 no Litoral Norte. São vendidas em lojas de pesca, de surfe e até em barbearias. As motos elétricas chegaram com tudo, em diversas cores (até neon) e estilos.

“Entram na categoria brinquedo”, explica o gerente da loja Rip Curl, de Atlântida, Leonardo Serra, local que já teve que reabastecer o estoque diversas vezes, tamanha a procura. Segundo Leonardo, por esse motivo, é permitido pilotar no Litoral sem carteira de habilitação (confira abaixo as regras do Detran-RS).

“Aqui na praia, tem muita gente que mora em condomínio e está usando as motos para visitar amigos ou fazer compras”, detalha o profissional. A Rip Curl, que foi inaugurada em dezembro passado, comercializa os modelos da marca E-Fun. Os valores partem de R$ 14.990,00 e chegam a R$ 15.990,00.

As motinhos têm autonomia para andar 40 km de distância, e o tempo de carregamento na tomada é entre seis e oito horas. Elas atingem a velocidade de 40 quilômetros por hora .

Em Xangri-lá, a loja Pra Pesca vende modelos da marca Ecomobile. O empreendimento aposta, também, nos patinetes elétricos. Os valores ficam entre R$ 12,5 mil e R$ 15 mil na operação. “Tem vendido bem e há muita pesquisa de preço. Olha uma passando ali na frente”, aponta Eduardo Marques em sentido à avenida Paraguassu, onde circula um homem em uma das motos. Os patinetes acomodam uma pessoa, enquanto as motos, duas.

A barbearia La Mafia enfileira diversas em seu estacionamento, atraindo os clientes para os produtos. Na Pré Requisito, bem no centro de Capão da Canoa, uma no estilo retrô laranja chama tanta atenção que o estabelecimento teve que colar um bilhete avisando que é proibido sentar sobre a moto.

Os vendedores afirmam que o perfil de público são pessoas acima de 35 anos que buscam praticidade e estilo.