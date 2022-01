Como preparar o financeiro da sua empresa para o período de férias

Descansar é preciso. Entretanto, dar uma pausa nas suas atividades pode causar um grande impacto nas finanças do seu negócio. Por isso, é muito importante planejar com antecedência este período. Segundo a economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo, uma dica muito simples e que pode ajudar pequenos empreendedores é compor um fundo de férias. "Isso significa que você vai tratar as suas férias, e o fechamento temporário do seu negócio, como uma despesa , e mensalmente irá reservar recursos para pagar os gastos do negócio e a sua remuneração no período que estiver descansando", explica.

Patrícia ainda reforça que as férias devem acompanhar a sazonalidade do negócio em questão, isto é, optar por descansar no período em que normalmente as receitas são menores. É necessário lembrar que, para que esse planejamento ocorra da melhor maneira possível e o empreendedor consiga, de fato, relaxar, é fundamental ter o controle dos gastos do seu negócio. "Só assim, por meio desses dados, você poderá programar, de maneira antecipada, quantos serão os custos de manter sua empresa fechada por determinado período", afirma.

Outro conselho é equilibrar o tempo de férias com a capacidade financeira que o seu negócio tem de proporcionar isso. Dividir esse período ao longo do ano pode ser uma alternativa. "Fatiar as férias pode ser uma opção que alia o descanso com um menor impacto financeiro sobre o negócio. Se você tem um sócio ou funcionários, o negócio não deve ser profundamente afetado na sua ausência, uma vez que a maioria dos negócios nasce do desejo do empreendedor de maior liberdade", informa a economista, que também relembra a necessidade de, mesmo que em um pequeno negócio, saber dividir essa liberdade entre a equipe.

Para garantir que a sua empresa não sofra grandes prejuízos durante o tempo não trabalhado, e por outros eventuais fatores, é sempre importante manter um fundo de reserva do empreendimento. "Fechamentos podem se dar por inúmeros motivos, a pandemia nos ensinou isso. Esse fundo serve para enfrentar uma série de surpresas de despesas ou quedas de receita que podem aparecer pelo caminho", completa Patrícia. A última dica é, no caso de férias programadas, além de preparar o seu financeiro, preparar os seus clientes. "Avise com antecedência sobre o fechamento e duração do mesmo. Na retomada, crie mecanismos que sejam capazes de avisar que você e o seu negócio estão de volta. Além disso, sempre aposte na fidelização do cliente. Quando você voltar, eles voltarão também, e, o melhor, com saudade", finaliza.