Empresa pretende investir até R$ 5 milhões em soluções inovadoras no RS

A Bossanova Investimentos, empresa que investe em startups em estágio de pré-seed em todo o País, anunciou um comitê para investir até R$ 5 milhões em soluções inovadoras, que sejam locais e contribuam para a mudança e transformação do Rio Grande do Sul.

Segundo estudo da Distrito, plataforma de inovação para grandes empresas e startups, as regiões que mais recebem investimentos são Sudeste, com 80,4%; Sul, com 8,9%; e outras regiões de modo geral, com 10,7%. Para João Kepler, CEO da organização, esses dados mostram o quão promissor está o cenário para a região sul e como é possível gerar ainda mais potências locais.

“Temos certeza de que essa parceria vai contribuir muito com o fortalecimento do ecossistema de startups do Rio Grande do Sul. Queremos que seja um case de sucesso e se torne um berço de inovação corporativa, atraindo ainda mais talentos, investimentos, tecnologias disruptivas e, especialmente, uma sociedade inovadora, criativa e que produz riqueza”, explica Kepler.

Todo o projeto foi desenvolvido em parceria com o Instituto Aliança Empresarial, que tem como objetivo fortalecer diversos segmentos da região norte do Rio Grande do Sul. Além do Instituto, os empresários Claudemir Bragagnolo, Presidente do Conselho de Administração da IMED, e Vinicius Albrecht, Head no Hub Jurídico Desburocratiza, também farão parte da liderança do comitê.

Para participar, as startups precisam atuar no modelo de negócios B2B ou B2B2C; solucionar os diversos desafios do setor de propaganda e marketing; ter recebido aportes entre R$ 100mil e R$ 300mil; ter mais de um ano desde a fundação; já ter produto ou serviço validado; faturamento mínimo de R$ 20mil; estar no breakeven ou próximo de atingir; e ter sido acelerada ou ter recebido investimento anterior. Interessados podem se inscrever pelo site da empresa.

