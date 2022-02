Iniciativa promove a divulgação de empreendedoras gaúchas

Após participar da sua primeira feira de empreendedorismo, Emilin Schuller, 27 anos, proprietária de uma loja de roupas, gostou tanto da atmosfera do encontro que decidiu criar a sua própria feira, porém voltada apenas para mulheres. Surgiu assim, em maio de 2021, a EmpoderArte (@empoderartepoa), coletivo feminino com o objetivo de empoderar e encorajar mulheres empreendedoras.

“Eu já tinha muitas amigas empreendedoras e que eu sempre admirei muito, comecei a pensar em por que não fazer algo só pra elas. Queria colocar todas juntas para trocar informação, experiência e ajudar umas as outras”, explica Emilin. De acordo com a empreendedora, a ideia inicial era fazer algo pequeno, apenas para pessoas próximas, mas muitas mulheres demonstraram interesse em ajudar e participar. “Foi se tornando algo bem maior do que o planejado, de uma forma muito natural, e eu acabei decidindo segurar essa bronca”, brinca.

Um dos objetivos do projeto é incentivar a importância da coletividade. “ Existe espaço para todo mundo no mercado, não precisamos disputar por isso . Não faz sentido criar essa concorrência se podemos nos apoiar e crescermos todas juntas, independente de que nicho for”, afirma.

Até o momento, foram realizadas três feiras, mas a programação para 2022 é de que ocorram ainda mais encontros. “Penso em fazer um mês sim e um mês não. Como é um projeto novo, ele precisa ter uma boa preparação e logística, então optei por ter um tempo maior entre as feiras, até para não sobrecarregar quem faz isso acontecer junto comigo”, expõe. Apesar de ser a idealizadora do projeto, Emilin reforça que nada disso aconteceria sem o apoio e parceria de outras mulheres. “É um trabalho coletivo entre todo mundo que está ali, cada pessoa tem um papel e só acontece se todo mundo ajudar”, garante.

Para o futuro, o plano é realizar uma feira por mês, com palestras, divulgação de informações, comida e muita troca de experiência. “Quero que seja um dia totalmente voltado para essas mulheres, onde elas vão poder se divertir, tomar uma ceva, aprender e conhecer gente nova”, completa.

Para ajudar ou participar, basta entrar em contato com o projeto pelo Instagram, onde será feita uma conversa inicial para entender mais sobre o negócio e nicho da empreendedora em questão. “Também é muito importante, nesse primeiro contato, repassar a importância da troca e do coletivo dentro do grupo, é isso que nos une”, reforça.