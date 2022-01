Refúgios na Capital para resistir às altas temperaturas

O forte calor tem marcado presença no Estado e gerado oportunidades. Em Porto Alegre, dia após dia, os termômetros registraram temperaturas mais elevadas. Para quem não pode fugir para o Litoral, o jeito é tentar se refrescar em locais que lembrem o sentimento da praia, como é o caso da Casa Mira, o espaço multifuncional que oferece uma experiência ao ar livre. À frente do empreendimento estão Vanessa Viegas e Vinicius Montenegro, sócios de uma empresa de comunicação que, em setembro de 2021, resolveram abrir as portas da casa na rua Casemiro de Abreu, nº 1.689. "A ideia de um lugar colaborativo surgiu há muito tempo. Queríamos abrir uma feirinha, mas também uma casa focada no esporte e no happy hour pós trabalho. No final, construímos tudo junto", conta a proprietária. O empreendimento não exige comprovante de vacinação, mas segue os protocolos de distanciamento. "O projeto saiu do papel no meio da pandemia. Tínhamos uma grande perspectiva com o início da vacinação e com o fim da pandemia. Achamos o momento perfeito para abrir", diz o sócio. O nome curioso faz trocadilho com o idioma espanhol e com a rua em que está localizada. "Casa Mira vem de "mira", que significa olhar. Temos um mirador no segundo andar que é possível observar todo o espaço de cima. Além disso, fizemos uma brincadeira com a rua Casemiro e Casa Mira para que sempre lembrem onde fica", expõe Vanessa. Conhecida também como "sua segunda casa", o espaço conta com quadra de areia, mercado, café e gastrobar, disponibilizando mesas internas e externas com wi-fi e tomadas liberadas para quem quiser trabalhar de lá. "Queremos levar aos clientes um clima caseiro e que, no quintal, tenha um espaço que remete à praia. O conceito agrada todo o tipo de público", afirma Vinicius. A Casa fica aberta de terça-feira a domingo, das 8h às 22h. Na segunda-feira, apenas o mercadinho e a quadra, sob reserva antecipada, funcionam. Para usar a quadra, basta entrar em contato pelo WhatsApp (51) 99506-9297.

Há 22 anos na família, sítio segue sendo ponto turístico de Gravataí

Wagner é o gestor do espaço, que conta com tobogãs e churrasqueiras. Foto: ARQUIVO PESSOAL/REPRODUÇÃO/JC O 'tio Ari' inaugurou o espaço em fevereiro de 2000. Foto: ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC O funcionamento é das 8h às 18h e o valor varia dependendo do dia. Foto: SITIO DO TIO ARI/REPRODUÇÃO/JC

O Sítio do Tio Ari é opção para quem busca se refrescar com muita água e sombra para churrasco. Construído em 2000 pelo patriarca da família Costa, Ari José de Oliveira Costa, o local cresceu e segue expandindo até hoje. Atualmente, o atual gestor do negócio é o neto de Ari, Wagner Ramos, de 26 anos.

"Desde que meu avô abriu o sítio, há 22 anos, segue com o mesmo propósito. Ele pode não estar mais aqui, mas ainda é o Sítio do Tio Ari e vai continuar sendo", explica Wagner. Quando faleceu, em novembro de 2015, Ari deixou o comando do negócio para sua única filha, Rejane, mãe de Wagner, que toca o espaço ao lado do filho.

O local abre somente durante a temporada de verão, de novembro a março. Porém, mesmo que não aberto ao público, o sítio só fica de fato fechado durante um ou dois meses no ano. "Além de fazer a manutenção durante esse período, estamos sempre instalando alguma atração nova aqui no parque. Todo ano, tem uma inovação diferente", afirma. Outra iniciativa que começou recentemente foi o encontro de carros antigos, que terá a sua segunda edição em março deste ano.

"Temos muitos planos, estamos sempre pensando em mais coisas. Para a próxima temporada, por exemplo, já queremos estar com mais piscinas e quiosques. Também vamos precisar contratar mais pessoal. Sempre foi muito familiar, mas não estamos mais dando conta da demanda", expõe Wagner.

Funcionando de terça a domingo, incluindo feriados, o espaço conta com piscinas liberadas com tobogãs, quiosques, mais de 250 churrasqueiras, estacionamento gratuito e disponibilidade de levar bebidas e comidas. Não é exigido comprovante de vacina, mas, de acordo com o gestor, a alternativa vem sendo cogitada caso continuem surgindo mais casos de Covid-19.

O horário de funcionamento é das 8h às 18h, e o valor varia dependendo do dia. Durante a semana, o ingresso individual é de R$ 20,00, crianças de 7 anos a 10 anos pagam R$ 10,00 e crianças de até 6 anos não pagam.

Nos fins de semana e feriados, o ingresso individual custa R$ 25,00 e o valor para as crianças continua o mesmo. Mais informações pelo WhatsApp (51) 99584-5668 ou Instagram (@sitiodotioari).

Turismo no meio do mato

A fazenda Quinta da Estância aposta no turismo rural e ecológico. Foto: QUINTA DA ESTANCIA/REPRODUÇÃO/JC

Conhecida pelos passeios escolares, a Quinta da Estância, em Viamão, é ideal para quem busca contato com a natureza. A fazenda tem foco no turismo rural e ecológico para visitação de famílias e amigos, sem a necessidade de grupos mínimos. De quinta-feira a domingo, o espaço oferece piscina, piquenique, guia turístico e atividades. Para visitar, o valor fica entre R$ 70,00 e R$ 150,00, dependendo do pacote. Mais informações são encontradas no Instagram (@quintadaestancia).

No coração de Porto Alegre

Na Redenção, estão disponíveis pedalinhos em formato de cisne. Foto: PEDALINHO DA REDENÇÃO/REPRODUÇÃO/JC

Os tradicionais pedalinhos da Redenção estão de volta. Com novos equipamentos, o espaço, que funciona no lago do Parque Farroupilha, oferece pedalinhos tradicionais e em estilo cisne, com proteção ao sol e capacidade de até dois adultos e uma criança. A novidade agora é o "Pedalão", que comporta quatro adultos. Os passeios duram 20 minutos e os ingressos variam de R$ 30,00 a R$ 50,00, dependendo do pedalinho escolhido. Para quem se interessar e quiser entrar em contato, o Instagram @pedalinhodaredencao responde dúvidas.

Sorvete sem sair de casa

A Sorveteria do Bairro fica na rua Xavier de Carvalho, n° 172, no bairro Sarandi. Foto: SORVETERIA DO BAIRRO/REPRODUÇÃO/JC

Se você busca se refrescar sem sair de casa, a Sorveteria do Bairro, que fica na rua Xavier de Carvalho, n° 172, no bairro Sarandi, é uma boa dica. Aberta de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h30min, e de sábado a domingo, das 12h às 20h, a lanchonete oferece torta de sorvete, açaí, buffet e taças de sorvetes, milkshake, crepe suíço e picolés. Além do delivery, é possível consumo no local. Os pedidos são feitos pelo iFood ou pelo WhatsApp (51) 99593-0333.

Área verde e piscinas para toda família

O Clube Parque das Águas, de Viamão, foca em atrações infantis. Foto: PARQUE DAS ÁGUAS/REPRODUÇÃO/JC

Em Viamão, o Clube Parque das Águas é para quem quer curtir um dia em família. O local oferece 10 piscinas, sendo seis delas temáticas infantis e área verde com churrasqueiras, de terça-feira a domingo, das 8h30min às 18h. O clube realiza excursões de grupos com agendamento prévio e também dispõe de títulos de associação para quem desejar. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo Instagram (@clubeparquedasaguasviamao) ou pelo WhatsApp (51) 99846-1072.

Na brisa do Guaíba

O espaço abre sábado e domingo a partir das 15h. Foto: QUINTAL DA ILHA/REPRODUÇÃO/JC Quintal da Ilha abre aos sábados e domingos a partir das 15h. Foto: QUINTAL DA ILHA/REPRODUÇÃO/JC

Um happy hour com pôr-do-sol na beira do Guaíba tem o seu valor e o Quintal da Ilha, na rua João Ignácio da Silveira, n° 779, na Ilha Grande dos Marinheiros, oferece isso. O espaço serve petiscos, pizza, drinks, cerveja e um cardápio variado, além das atrações com grupos de pagode, sertanejo e diversos outros estilos musicais. Aberto aos sábados e domingos, a partir das 15h, o Quintal aceita entrada de pets e reservas para aniversários. Para mais informações, acesse o Instagram (@quintaldailhars).