Sebrae-RS oferece 50% de desconto na contratação de serviços de consultoria

Gaúchos interessados em ter mais agilidade na contratação de serviços de consultoria em gestão podem aproveitar a campanha de verão da Unio (uniosebrae.com.br). Nos meses de janeiro e fevereiro, a plataforma do Sebrae-RS que aproxima empreendedores e prestadores de serviço de forma rápida e totalmente digital está com condições especiais para as consultorias na área de gestão empresarial. O desconto de até 50% na contratação dos serviços é válido para os produtos Plano de Negócio, Modelagem de Negócios e Planejamento Empresarial.

Desde o início de sua operação, a plataforma já registrou aproximadamente mil conexões unindo prestadores de serviços a empresas que atuam no Estado , além de ampliar o portfólio de prestadores de serviço cadastrados de forma constante. Atualmente, são em torno de 400 em todo o Rio Grande do Sul que atuam nas áreas-chave para o desenvolvimento de pequenos negócios, como Design, Finanças, Marketing e Vendas, Processos, Estratégia entre outros.

“Este período de início de ano é tradicionalmente uma época de estruturação e organização em que são traçados planos e metas. Por isso nossa campanha de verão selecionou consultorias que se alinham com esse contexto”, explica a especialista em desenvolvimento e curadoria de produtos do Sebrae RS, Andressa Fantoni.

A ferramenta foi desenvolvida com o intuito de oferecer mais agilidade na contratação de soluções para que empreendedores possam aprimorar áreas importantes que compõem o negócio de uma empresa. Com os orçamentos em mãos, o contratante pode escolher aquele que melhor o atende. Todo o processo de contratação pode levar menos de 24 horas e o pagamento conta com facilidades financeiras, como por exemplo, o parcelamento em até 12 prestações sem juros no cartão de crédito.